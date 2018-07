Uber présentera son projet de taxi-volant en 2020

publié le 27/04/2017 à 01:10

Quand un rêve devient réalité. Uber présentera en effet son projet renversant de taxi volant en 2020. La première démonstration publique se déroulera dans trois ans à Dallas, aux États-Unis, et à Dubaï à l'occasion de L'Exposition universelle. Pour la direction de la firme californienne, il s'agit de la prochaine étape naturelle. Les commandes de ces véhicules du futur, mi-avion mi-hélicoptère, dont le décollage s'effectuera à la verticale, ont déjà été passées à des entreprises américaines et brésiliennes.



De nombreux promoteurs immobiliers se sont portés candidats pour installer des "vertiports", ces aérogares spécialement conçues pour accueillir ces taxis d'un genre nouveau. Selon Uber, ce véhicule de demain pourra survoler 80 kilomètres en quinze minutes. Un record en ville. Mais auparavant, il va falloir obtenir l'autorisation de voler et donc prouver que ces appareils sont fiables. Autre chantier de taille : améliorer la capacité des batteries qui manquent encore de souffle pour les grandes distances.