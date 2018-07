Uber géolocalise ses clients après leur arrivée à destination

Uber souhaite proposer un service de plus en plus personnalisé

publié le 30/11/2016 à 14:10

Uber géolocalise désormais la position de ses utilisateurs de façon quasi-permanente. Ce changement a été introduit par la dernière mise à jour de l'application le 24 novembre, comme l'a repéré Numerama. Jusqu'ici, la société de transport de particuliers avec chauffeurs recueillait des informations sur la position de ses utilisateurs seulement lorsque l'application était ouverte. Elle les reçoit maintenant tout le long d'une course, de la commande du client jusqu'à cinq minutes après son arrivée à bon port. Même lorsque l'application est utilisée en arrière-plan.



Selon Uber, ce changement vise à optimiser le service fourni à ses clients. La société californienne souhaite utiliser ces informations pour améliorer la précision de leur prise en charge et de leur dépôt, les deux points clés d'une course susceptibles de donner lieu à une incompréhension avec les chauffeurs et d'altérer l'expérience des utilisateurs. La compagnie souhaite également mesurer la fréquence à laquelle les passagers sont contraints de traverser une rue après leur course, afin de s'assurer que les chauffeurs les déposent dans des endroits sûrs.

Renforcer la personnalisation du service

L'étude des données fournies par les utilisateurs est au coeur de la stratégie d'Uber. Depuis une mise à jour de sa politique de confidentialité cet été, la compagnie est en mesure de recueillir des informations sur l'historique de leurs déplacements. Elle a également mis sur pied une équipe dédiée au développement d'algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser l'exploitation de ces données et dresser des modèle de prédiction des habitudes de trajet des clients.

À travers ces travaux et la refonte opérée sur son interface le mois dernier, Uber aspire à proposer une expérience de plus en plus personnalisée à ses clients, en suggérant des trajets basés sur ses historiques de navigation, des estimations de temps de parcours plus précises et des activités proposées par des services partenaires en fonction de l'itinéraire emprunté. Aux États-Unis, les données des clients alimentent déjà un "City Guide" de recommandation de restaurants et de bars dans une douzaine de villes.

Le partage des données peut être désactivé

"Nous sommes toujours en train de développer de nouvelles façons d'améliorer l'expérience de nos clients. La géolocalisation des utilisateurs est au carrefour de cette expérience et nous leur demandons de partager plus de données pour réaliser ces objectifs", a affirmé un porte-parole de la compagnie au site spécialisé TechCrunch. Pour une expérience optimale, les utilisateurs doivent en effet partager un maximum de données avec l'application et alimenter les algorithmes d'apprentissage automatique.



L'accès aux données des utilisateurs lorsque l'application n'est pas en cours d'utilisation inquiète les défenseurs du respect de la vie privée. L'Electronic Privacy Information Center a déposé une plainte contre Uber auprès de l'Autorité de la concurrence américaine. Les clients désireux de préserver leur confidentialité peuvent toujours désactiver le partage des données dans les paramètres de l'application. Ils devront alors renseigner leur destination manuellement.