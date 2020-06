Twitter va tester les tweets vocaux sur iPhone

publié le 17/06/2020 à 21:33

Après les 140, puis les 280 caractères, les utilisateurs de Twitter vont devoir composer avec la limite des 140 secondes. Le réseau social a annoncé ce mercredi 17 juin qu'il allait expérimenter les tweets audio sur iOS et que la fonctionnalité pourrait être généralisée dans les prochaines semaines. "Parfois, 280 caractères ne suffisent pas et certaines nuances conversationnelles sont perdues à l'écrit. À partir d'aujourd'hui, nous testons une nouvelle fonctionnalité qui ajoutera une touche plus humaine à la façon dont nous utilisons Twitter, votre propre voix", écrit l'entreprise dans un post de blog.

En plus de l'écrit, des emoji, des GIF et des vidéos, un nombre restreint d'utilisateurs de Twitter pourra bientôt enregistrer un message vocal au moment de rédiger un tweet. D'une longueur de 140 secondes maximum, les tweets vocaux ne pourront être inclus que dans les tweets originaux mais ne pourront pas être ajoutés dans les réponses ou les citations de tweets. En cas de dépassement, un nouvel enregistrement se lancera automatiquement et s'affichera sous le tweet initial sous la forme d'un thread.

Les tweets audio apparaîtront directement dans le fil d'actualité de tous les utilisateurs de Twitter. Ils s'afficheront à côté de la photo de profil de l'utilisateur (datant de l'époque à laquelle a été publié le tweet) et il suffira de cliquer pour lancer la piste sonore.

Twitter espère que cette nouvelle forme de communication permettra de dissiper les malentendus et de créer une expérience plus humaine. "Il y a beaucoup de choses qui peuvent être non dites ou mal interprétées avec le texte (...) Nous espérons que le tweet vocal vous donnera la possibilité de partager vos pensées plus rapidement et facilement. Nous avons hâte de voir comment les gens l'utiliseront", écrit l'entreprise.

Cette fonctionnalité devrait aussi représenter un nouveau défi de modération pour Twitter qui a multiplié les initiatives ces dernières semaines pour lutter contre le harcèlement qui prospère sur sa plateforme.