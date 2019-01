publié le 07/01/2019 à 13:08

800.000 euros. C'était visiblement le prix à payer pour battre Barack Obama, Ellen DeGeneres, Ariana Grande et le fan de nuggets sur Twitter. En moins de deux jours, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a réussi à générer près de 5 millions de retweets d'un message posté le 5 janvier sur le réseau social. Il est désormais l'auteur du tweet le plus viral de l'histoire.



Dans le tweet en question, le fondateur du site de prêt-à-porter Zozo promet de distribuer 100 millions de yens, soit environ 800.000 euros, à 100 de ses followers qui auront retweeté son message avant ce lundi soir 23h59 (16h à Paris). Il justifie cette décision par les bons résultats enregistrés par sa société. Les gagnants recevront un message privé dans les prochains jours.

Le tweet a déjà été partagé plus de 4,9 millions de fois. Bien plus que l'ancien détenteur du record, le message d'un adolescent du Nevada demandant des nuggets gratuits à une chaîne de fast-food, retweeté à plus de 3,5 millions de reprises. Il avait lui-même détrôné le fameux selfie d'Ellen DeGeneres aux Oscars, partagé 3,3 millions de fois.

Le milliardaire quadragénaire a précisé sa démarche dans un second tweet. "Je crois ce que veulent les gens, ce n'est pas de l'argent, c'est un rêve. Si vous recevez un million de yens, vous l'utiliserez avec des amis, de la famille ou pour le bien de la société et des animaux. Cela me donne envie de pleurer (de bonheur) car cet argent servira à autre chose qu'à vous-même", a-t-il indiqué.

Le futur touriste lunaire de SpaceX

Yusaku Maezawa s'est aussi offert un sacré coup de projecteur. Il est désormais suivi par plus de 5 millions de personnes alors qu'il plafonnait à 500.000 followers jusqu'ici. Le fantasque homme d'affaires n'en est pas à son coup d'essai. Il est déjà célèbre pour s'être offert le premier vol touristique habité autour de la Lune organisé par SpaceX en 2023.



Il est aussi l'un des plus grands mécènes de l'art international. En 2017, il avait battu le record du montant jamais atteint aux enchères pour une oeuvre d'art contemporain avec le tableau Untitled de Jean-Michel Basquiat acheté pour 110,5 millions de dollars chez Sothebys. Il a été détrôné la même année par la vente du Salvator Mundi de Léonard de Vinci pour 450, 3 millions d'euros.