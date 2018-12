Twitter se remet en ordre antéchronologique

publié le 19/12/2018 à 17:36

Retour aux sources pour Twitter. Comme le réseau social l'avait promis au début de l'automne, une option permet désormais de voir les tweets les plus récents en premier à la place de la sélection "au cas où vous l'auriez manqué" réalisée par un algorithme. La fonctionnalité est en cours de déploiement pour les utilisateurs de l'application pour iPhone et iPad. Les utilisateurs d'Android pourront en profiter au début de l'année prochaine. Aucune date n'a été communiquée pour l'interface web.



L'option prend la forme d'un bouton situé en haut à droite de la nouvelle interface de Twitter pour iOS. Elle permet de passer facilement d'un affichage des tweets selon un ordre antéchronologique (du plus récent au plus ancien) à un affichage "top tweets" mettant en avant une sélection subjective de tweets jugés pertinents par rapport aux centres d'intérêts de l'utilisateur.

Pour vous aider à rester informés et voir les Tweets qui vous intéressent, voici une nouvelle manière de contrôler l'affichage de votre timeline grâce à une nouvelle icône ¿ située en haut de votre écran.



A présent disponible sur iOS et dans les prochaines semaines sur Android pic.twitter.com/dFKIZ1RAJD — Twitter France (@TwitterFrance) December 18, 2018

En attendant la mise en place de cette option, Twitter permet déjà de revenir à la timeline inversée de ses débuts, plus pertinente pour suivre les événements en direct. Il suffit de désactiver l'option "Montrez-moi les meilleurs tweets en premier" pour que les tweets recommandés et la section "au cas où vous l'auriez manqué" n'apparaissent plus.