Twitter lance une application pour tester ses prochaines fonctions en avant-première

publié le 13/03/2019 à 20:45

Si la tant attendue fonction d'édition des tweets après publication débarque un jour dans Twitter, elle aura très probablement été expérimentée pendant plusieurs mois dans Twttr. Twttr, c'est la nouvelle application beta lancée par le réseau social de micro-blogging. Cette application de test grandeur nature va permettre à un nombre restreint d'utilisateurs de prendre en main les avancées imaginées par les dirigeants de l'entreprise avant qu'elles ne soient déployées auprès du grand public dans le réseau social.



En général, les fournisseurs de services numériques mettent en place des programmes officiels de beta testing qui permettent à des utilisateurs enregistrés, souvent des développeurs d'applications, de bénéficier des mises à jour en avant-première afin de faire remonter les points négatifs, les problèmes de compatibilité et les bugs. Chaque nouvelle version d'iOS est ainsi précédée par une dizaine de versions beta avant d'être proposée au grand public.

Selon le média spécialisé TechCrunch, qui dispose d'un accès à l'outil, Twttr dispose d'une interface différente de Twitter. Les conversations s'affichent à la manière d'un tchat de discussion comme sur l'application Messages d'Apple avec des bulles de différentes couleurs pour distinguer les participants et les boutons d'engagement (retweet, réponse, favori) sont masqués.

Pour faire partie des beta testeurs de Twttr, il faut passer par un formulaire d'inscription en ligne et indiquer son nom d'utilisateur de Twitter, sur quel appareil on utilise l'application, sa langue principale et son pays de résidence. Pour le moment, vos chances d'obtenir un compte sont minces. Seulement quelques milliers de sésames seront distribués et Twitter privilégie les anglophones et les japonais. En attendant, vous pouvez toujours faire remonter vos impressions sur Twitter à l'entreprise en répondant à ce questionnaire en ligne.