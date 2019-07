Twitter lance sa nouvelle interface Web : ce qui change sur le réseau social

publié le 16/07/2019 à 20:31

C'est un changement d'envergure pour le service à l'oiseau blanc. Le plus important de son histoire depuis le relèvement de la limite de 140 à 280 caractères pour les tweets en 2017. Treize ans après son lancement, Twitter a officialisé lundi 15 juillet un nouveau design pour sa version Web. La plateforme de microblogging met en place une interface épurée qui se veut plus rapide et plus ergonomique avec de nouvelles options de personnalisation. Twitter espère ainsi augmenter l'engagement de son audience composée d'un peu plus de 130 millions d'utilisateurs quotidiens pour 330 millions d'utilisateurs actifs.

Fortement inspirée de l'application mobile, la nouvelle mise en page est "responsive design", c'est à dire qu'elle s'adapte aux dimensions de la fenêtre de navigation de l'utilisateur. Elle doit rendre Twitter plus uniforme sur l'ensemble des appareils sur lesquels le service est disponible. Testée depuis plusieurs mois par l'entreprise, elle a commencé à être déployée dans la soirée de lundi et devrait être généralisée à tous les utilisateurs dans les prochaines heures.

La nouvelle interface se compose de trois colonnes principales. À gauche, la barre de tâches regroupe les principales sections de Twitter : "Accueil", "Explorer", "Notifications", "Messages", etc. Un onglet "Signets" fait son apparition pour enregistrer des tweets de façon privée sans avoir à les favoriser avec le bouton "J'aime". Les "Listes" sont désormais mises en avant sans avoir à passer par son profil. Tous les messages privés sont maintenant regroupés au même endroit.

La nouvelle interface de Twitter Crédit : Twitter

La partie centrale demeure inchangée. Elle reste dédiée à l'affichage des messages. Twitter met en avant l'intégration de l'onglet "Explorer" censé proposer du contenu contextualisé sous la forme de vidéos en direct et d'informations locales personnalisables. À droite, une colonne est dédiée à l'affichage des tendances "pour ne jamais passer à côté de l'information", promet Twitter.

Twitter généralise également le mode sombre, déjà disponible sur l'application mobile, et permet de choisir entre deux teintes "bleu foncé" ou "noir". Il est aussi possible de personnaliser la taille de la police et la couleur du texte des messages. Enfin, le multi-compte est désormais pris en charge directement sur la version Web de Twitter. Il fallait jusqu'ici se déconnecter puis se reconnecter avec un second compte ou utiliser des outils tiers comme TweetDeck pour jongler entre des comptes. Jusqu'à cinq comptes peuvent être ainsi enregistrés.