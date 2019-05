Vivatech : Twinswheel, le robot autonome qui porte vos courses !

publié le 19/05/2019 à 08:40

A l'occasion du salon Vivatech qui vient de se tenir à Paris, les visiteurs ont pu découvrir Twinswheel, un robot qui rend bien des services.



Quand on parle de Twinwheel, il ne faut pas imaginer un robot humanoïde, qui ressemble un peu à un être humain avec des bras, des jambes et une tête. Twinswheel est une sorte de grosse caisse avec des grandes roues. Il est destiné à transporter des charges plus ou moins lourdes.Il est capable de se déplacer en totale autonomie ou bien en suivant quelqu'un de très près.

Pour l'instant ce véhicule autonome est utilisé dans différentes usines, dans des services de maintenance, par exemple chez Renault ou à la SNCF. Il est capable d'aller chercher des pièces de rechange stockées à l'autre bout de l'atelier et de les rapporter à l'opérateur. Il peut transporter jusqu'à 500 kilos. Dans ce cas là, il se déplace absolument tout seul. Il connaît la topographie des lieux, sait quel chemin prendre. Il suffit de l'appeler pour qu'il arrive.

Pour l'instant, la législation ne permet pas à Twinswheel de se déplacer seul dans les rues. Il peut en revanche rouler accompagné d'un être humain. On peut imaginer plusieurs situations : pour les artisans, qui sont obligés de circuler dans les centres villes avec tout leur matériel et donc de prendre leur voiture, de se garer, de perdre les heures dans les bouchons, ils peuvent tout stocker dans le robot et se déplacer à pied.



Pour suivre son "maîtr", Twinswheel utilise la reconnaissance visuelle. Dans un premier temps il vscanne le visage pour se déverrouiller et une fois en route, il reconnait la morphologie de la personne qu'il doit suivre et s'arrête s'il la perd de vue.

On peut aussi imaginer qu'il aide les personnes âgées à faire leurs courses dans un magasin. Elles mettent tous leurs achats dedans et le robot les suit dans les rayons. A terme quand la législation le permettra, le robot pourra même les raccompagner jusque chez elles et retourner ensuite tout seul au magasin. On pourra commander ses courses directement en ligne. Elles seront livrées par le petit robot, qui est capable de traverser la rue, d'éviter les obstacles grâce à ses caméras et ses capteurs.