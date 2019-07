Trois nouvelles exoplanètes ont été découvertes par la NASA

publié le 31/07/2019 à 18:39

Une super-Terre rocheuse et deux mini-Neptune glaciales, qui orbitent autour d'une étoile située à 73 années-lumière de la Terre, ont été découvertes par le télescope Transiting Exoplanet Survey Satellite de la NASA. La super-Terre est une des plus proches exoplanètes jamais observées jusqu'à présent.

L'agence spatiale a annoncé la nouvelle lundi 29 juillet. L'étoile de la constellation sud de Pictor est "silencieuse et très proche de nous, et donc beaucoup plus brillante que les étoiles hôtes de systèmes comparables", a-t-elle déclaré.

L'une des mini-Neptune semble être à bonne distance pour permettre la présence d'eau liquide, elle serait donc possiblement dans une zone habitable. Mais selon les estimations des scientifiques, son atmosphère semble trop épaisse pour maintenir la vie. Quoi qu'il en soit, les scientifiques "seront bientôt en mesure de déterminer la composition de ces mondes et d'établir si des atmosphères son présentes", a déclaré la NASA.

Comprendre notre système solaire

Les astronomes espèrent que les données concernant les deux-mini Neptune pourraient les aider à comprendre comment les planètes semblables à la Terre se forment. Ces informations aideraient à comprendre notre système solaire.

Le télescope spatial Tess a été lancé en avril 2018 dans le but de découvrir de nouvelles planètes. Mission réussie.