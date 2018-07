publié le 28/04/2016 à 14:22

Voilà une application proprement géniale quand vous partez en vacances en bande, ou même en week-end. Elle vous aidera pour faire les comptes en fin de séjour. Et échapper au cauchemar du dernier quart d'heure, vous savez, juste avant de se dire au revoir, quand on ressort les facturettes et tickets de caisse sur le capot de la voiture, "moi j'ai pris le pain mardi, et j'ai acheté 26€ de pâtés, mais Pauline est végétarienne", "moi j'ai loué les kayaks", "oui mais moi j'en ai pas fait de toute façon j'aime pas le kayak". On parle ici d'un cauchemar, on 'en est pas toujours loin. Surtout qu'ensuite on ne maîtrise plus la deuxième étape, la pire: celle des calculs.



Voici ce qui va vous sauver : l'application Tricount. Simplissime et gratuite. Vous créez un événement, avec le nom de chaque participant, après il faut rentrer les 26 euros de pâté, payés par exemple par vous, et qui en a bénéficié, tout le monde sauf Pauline la végétarienne. Pareil pour le kayak, la visite des caves, le goûter... Et ainsi de suite. Et à la fin, vous appuyez sur le bouton "équilibrer", Tricount vous dit immédiatement qui doit combien à qui. Au centime près. Et même envoyer le lien du calcul à tous les participants.