Transformez votre vieux biclou en bicyclette à assistance électrique

publié le 30/06/2019 à 08:53

eBikelite a créé Gboost, un kit qui permet d'installer un moteur électrique sur votre bicyclette qui aujourd'hui n'avance qu'à la force de vos mollets. Impossible de dire que ce kit s'installe sur 100% des vélos mais la très grande majorité des bicyclettes sont compatibles. Et la start-up se dit assez ingénieuse pour trouver une solution si vous n'arrivez pas à fixer le moteur.

Le moteur justement s'installe là où se trouve la béquille, donc si votre vélo en a une, il faudra l'enlever et il touche le pneu quand l'assistance électrique est enclenchée. Mais ce moteur se débraye grâce à une petite manette fixée elle sur le guidon, si vous n'avez pas besoin de rouler à l'électrique.

> How to install Gboost ultralight silent e-bike motor in minutes no special tools needed

La batterie se fixe sur le cadre, idéalement à la place du porte-bidon en utilisant les vis et les trous déjà faits mais on peut la fixer n'importe où sur le cadre avec des colliers. Ensuite, elle est reliée au moteur par un câble électrique. Elle existe en deux versions : une qui permet de faire 40 km sur un terrain plat en roulant à 25 km/h et une autre qui va jusqu'à 60 km. Mais si vous roulez en montagne, ce sera moins !

Il y a 5 niveaux d'assistance électrique et on passe de l'un à l'autre via un petit boitier fixé sur le guidon et relié au moteur par un câble.

En tout, le kit pèse autour de 3 kilos. Il coûte 899 euros le modèle avec la petite batterie et 1049 avec la grosse.