Tinder : l'application coûte-t-elle plus cher pour les hommes de plus de 50 ans ?

publié le 14/08/2020 à 21:09

Un même service, mais des prix différents selon le profil ? C'est la politique que mènerait l'application de rencontres en ligne Tinder. Selon Choice, une association de consommateurs australienne, les hommes, hétérosexuels et de plus de 50 ans paieraient jusque 5 fois plus cher que d'autres utilisateurs pour Tinder Plus, la version premium de l'application.

Cette offre permet à l'usager d'avoir un nombre illimité de likes (l'application mets en relation deux personnes qui se sont mutuellement likées), de revenir en arrière s'il change finalement d'avis sur une personne, ou encore de modifier sa localisation.

Choice a réuni un panel de 60 personnes afin d'analyser les variations de prix de ce service. Et surprise : parmi elles, certaines se voyaient proposer une offre mensuelle à 6,99 dollars (l'équivalent de 4,24 euros), tandis que d'autres devaient payer jusque 34,37 dollars (20,82 euros).

L'association note qu'un des principal facteur de disparité entre les prix semble être l'âge : passé 30 ans, le service coûterait nettement plus cher. Selon la version américaine de Vice, les hommes, dans des zones urbaines, hétérosexuels et de plus de 50 sont amenés à payer le plus cher.

Contactée par Vice, Tinder rappelle que l'application était utilisée gratuitement "par la vaste majorité des membres" et que les services supplémentaires fonctionnent "à la carte" pour "permettre aux membres de se démarquer de la façon la plus efficace."