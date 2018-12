publié le 19/12/2018 à 20:30

Incontournable auprès des adolescents, et plus particulièrement auprès des filles de moins de 15 ans, l'application TikTok qui permet de se filmer en train de danser et chanter a été épinglée récemment pour sa tendance à sexualiser à outrance les corps de ses jeunes utilisatrices, et surtout pour son laxisme dans la modération des comportements pervers, voire pédophiles, sur sa plateforme.



Selon une enquête du site Motherboard, l'application chinoise aux 600 millions d'utilisateurs mensuels (anciennement Musical.ly) serait également dépassée par la prolifération des contenus antisémites et les discours haineux. Le site américain propriété du média Vice explique que de nombreux comptes publient des vidéos faisant l'apologie de l'idéologie nazie ou des suprémacistes blancs américains sur la plateforme.



Motherboard a ainsi pu observer une vidéo de jeunes effectuant une succession de saluts nazis, une autre faisant référence à l'Holocauste et la présence de hashtags sans équivoque #Sieg Heil, le slogan nazi, ou #1488, un signe de ralliement des néonazis américains. On trouve aussi sur TikTok des descriptions de vidéos appelant clairement à "tuer tous les noirs" et des comptes affichant leur soutien à des groupes néonazis ou à l'Américain Dylann Roof, condamné à mort pour neuf meurtres racistes commis dans une église de Charleston en 2015.

Des problèmes de modération chroniques pour les plateformes

Ce foisonnement de contenus violents et de discours haineux "est tout simplement scandaleux et dangereux, étant donné le nombre de jeunes comme Dylann Roof qui se sont radicalisés en ligne et se sont ensuite tournés vers la violence", a estimé auprès de Motherboard Heid Beirich, chargée de projet à la Southern Poverty Law, une association américaine de lutte contre les idéologies haineuses.



Les conditions d'utilisation de TikTok stipulent qu'il s'agit d'une communauté inclusive au sein de laquelle il n'est pas permis d'attaquer ou d'inciter à la violence contre d'autres utilisateurs. Mis en cause pour la prolifération de pervers sexuels sollicitant les jeunes utilisateurs de sa plateforme, TikTok a récemment annoncé qu'il avait augmenté le nombre de modérateurs de la plateforme, passant de 6.000 à 10.000 personnes.



Comme Facebook à son échelle, le géant chinois des médias digitaux ByteDance, propriétaire de TikTok, va désormais devoir veiller à ce que l'application ne devienne pas un nouvel espace de propagande pour les extrémistes de tous bords. Contacté par RTL.fr, TikTok n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.