publié le 25/11/2018 à 09:28

Avec plus de 500 millions d'utilisateurs à travers le monde, l'application TikTok (anciennement Musical.ly) est devenue incontournable pour les adolescents. En France, plus de la moitié des filles âgées de 11 à 14 ans posséderaient un compte sur le réseau social, selon les données récoltées par l'association Génération Numérique. Face à la caméra de leur smartphone, elles dansent ou chantent en play-back dans un univers à mi-chemin entre Vine, Snapchat et un karaoké en ligne. Mais elles s'exposent aussi à des menaces dont elles n'ont pas forcément conscience.



Comme la plupart des réseaux sociaux basés sur l'image, TikTok baigne dans une culture narcissique valorisant les comportements superficiels. La course aux mentions "j'aime" entretient une sexualisation précoce des jeunes filles qui n'hésitent pas à se filmer en sous-vêtements et ultra-maquillées pour imiter leurs chanteuses ou starlettes préférées. Et cela créée des convoitises chez des utilisateurs malveillants.

Le vidéaste "Le Roi des Rats" a démontré sur YouTube que la plateforme est fréquentée par des prédateurs sexuels. Ces derniers n'hésitent pas à laisser des commentaires tendancieux sous les vidéos des jeunes filles voire à les contacter directement. Ces dérives ont été jugées suffisamment importantes pour que les autorités s'emparent du sujet. La police nationale a lancé récemment un appel à la vigilance à destination des parents.

Sensibiliser les enfants aux risques d'Internet

Même si les enfants sont très à l'aise avec le Web, les parents sont invités à dialoguer avec eux pour leur expliquer les risques auxquels ils s'exposent en publiant des vidéos et en dialoguant avec des inconnus. "Les parents doivent prendre conscience qu'Internet est un lieu ouvert sur le monde", souligne Justine Atlan, directrice ce l'association e-Enfance. "De la même manière qu'ils sont curieux de savoir qui sera à la soirée où leur adolescent est invité, les parents doivent faire preuve de vigilance vis-à-vis de leurs fréquentations numériques", abonde Cyril di Palma, délégué général de Génération Numérique.



La première étape est de déterminer si l'enfant à la maturité suffisante pour utiliser ce type d'outil. L'âge limite d'utilisation de TikTok est fixé à 13 ans, mais de nombreux utilisateurs outrepassent cette barrière. "Autant se servir de ces applications qu'ils utilisent parfois très jeunes pour les sensibiliser à ces environnements et à leurs risques. Cela leur apprendra à bien utiliser les réseaux sociaux en général plus tard", conseille Justine Atlan.



Il s'agit ensuite de leur montrer comment bien paramétrer la confidentialité d'un compte : en le passant en privé, en définissant le nombre de personnes susceptibles de trouver leur profil et en laissant ou non la possibilité à d'autres utilisateurs d'échanger directement avec eux. Il est aussi possible de désactiver les commentaires, d'empêcher la diffusion de vidéo en direct et le téléchargement des vidéos par les autres utilisateurs. Enfin, il faut leur montrer comment signaler et bloquer une personne et leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas hésiter à discuter avec vous en cas de doute. L'association e-Enfance a publié une liste de 10 recommandations pour vous guider dans ces étapes.