publié le 31/08/2016 à 08:28

Google et les "easter eggs", ces programmes ludiques dissimulées au sein des outils numériques proposés par l'entreprise, c'est une affaire qui roule depuis un certain temps. La (longue) liste des mini-jeux créés par la firme de Mountain View depuis sa création peut en témoigner. Parmi les plus célèbres, on se souvient notamment de la chasse aux Pokémons et du revival de Pacman intégrés dans le service de cartographie Google Maps. Afin de saper un peu plus la productivité de ses utilisateurs, Google a récemment dégainé deux nouveaux mini-jeux dans son moteur de recherche, le solitaire et le morpion.



Le premier est accessible en se rendant sur la version américaine de Google Recherche, en cliquant ici, puis en tapant simplement le mot "Solitaire" dans le moteur de recherche. Pour le second, pas besoin de passer par Google.com. Il suffit de taper le nom anglais du morpion, soit "tic tac toe", pour voir apparaître la grille de jeu. Il est possible de jouer contre un ami ou contre l'intelligence artificielle. Trois niveaux sont proposés : facile, moyen et impossible, pour des parties se terminant irrémédiablement dans une impasse.