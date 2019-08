publié le 27/08/2019 à 14:11

Facebook développe une nouvelle fonctionnalité pour Instagram. Comme le rapporte le site spécialisé américain The Verge, le premier réseau social prépare une messagerie privée complémentaire à son application de partage d'images. Appelée Threads, cette dernière permettrait de favoriser le partage constant et intime entre les utilisateurs et leurs amis les plus proches.

Selon les informations obtenues par The Verge, l'interface de Threads sera articulée autour d'une messagerie proche de celle existant dans Instagram. Les utilisateurs seraient invités à partager en temps réel de nombreuses informations comme leur localisation, la vitesse à laquelle ils se déplacent, l'autonomie de leur smartphone ou des images avec une liste d'amis restreints qu'ils peuvent modifier à tout moment. Une fois activé le partage automatique de ces informations, Threads mettra à jour régulièrement leur statut et indiquera les utilisateurs en ligne avec un point vert.

Ces fonctionnalités rappellent celles proposées par la Snap Map de Snapchat, qui permet aussi de suivre la localisation de ses amis sur une carte. Le réseau social fondé par Evan Spiegel rencontre toujours un franc succès auprès des jeunes, une audience qui fait de plus en plus défaut à Facebook, à l'exception d'Instagram. Aucune date de lancement n'a été annoncée pour Threads qui serait actuellement en test chez Facebook. Facebook travaille depuis plusieurs mois sur une refonte globale de ses applications. Mark Zuckerberg a promis en avril que le réseau social donnerait la priorité aux échanges privés entre les personnes proches à l'avenir.