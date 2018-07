publié le 27/02/2017 à 23:06

C'est l'anniversaire de Thomas Pesquet, ce lundi 27 février. L'astronaute français a fêté ses 39 ans dans l'espace. Et il a reçu un cadeau particulier : deux boites de sept macarons Pierre Hermé à la framboise. Il s'est amusé à jongler avec les macarons, avant de les partager avec ses collègues de la Station spatiale internationale.



"Thomas Pesquet a bien reçu les macarons. Toute l'équipe les a partagés, appréciés et mangés. Ils en sont tous très contents", a déclaré le Cnes, l'agence spatiale française, interrogé par l'AFP. Jeudi dernier, une capsule de ravitaillement Dragon avait livré aux six astronautes de l'ISS plus de 2,2 tonnes de vivres et d'équipements. Et donc les macarons.

Jouant sur la micropesanteur qui règne dans l'ISS, Thomas Pesquet s'est fait prendre en photo en train de jongler avec sept macarons, la bouche grande ouverte, comme s'il voulait en avaler un. Pierre Hermé a modifié la recette de ses biscuits emblématiques afin de les envoyer dans l'ISS. Il a réduit leur taille afin qu'ils puissent être avalés en une seule bouchée. Dans l'ISS, il faut en effet éviter d'avoir des miettes qui risqueraient de s'infiltrer dans les systèmes de ventilation ou de gêner la respiration des astronautes.

Special birthday mission for @Thom_astro: try to catch them! #PierreHerme #macarons #danslesetoiles Une publication partagée par Maison Pierre Hermé Paris (@pierrehermeofficial) le 27 Févr. 2017 à 9h15 PST

