Testez la téléportation avec l'Impossible Visite de Flyview

Grâce à la réalité virtuelle et la réalité augmentée, Flyview propose de tester la téléportation sur sur 6 lieux inaccessibles de la capitale. Pour cela, il faut se rendre dans les locaux de l'entreprise près de l’Opéra à Paris.

Flyview depuis presque 2 ans propose déjà le survol de la capitale en réalité virtuelle. L'Incroyable Visite est une nouvelle attraction, agrémentée de réalité augmentée, c’est à dire qu’on n’a pas seulement les images. Il y a en plus des commentaires, faits par Angel, un petit avatar.

C'est très scénarisé. Vous allez en salle d’embarquement, on vous donne votre casque de réalité virtuelle (Rassurez-vous, ils sont nettoyés après chaque utilisation). On vous installe ensuite dans un siège qui pivote à 360° car le spectacle n’est pas que devant vous. Vous pouvez à tout moment vous retourner et voir ce qu’il se passe dans votre dos. D’ailleurs dans le commentaire, vous êtes régulièrement incité à pivoter.

Une fois assis, vous fixez votre casque bien devant vos yeux et ça démarre. Vous allez vous approcher de la flèche de la Sainte Chapelle. Vous serez d'abord à l’extérieur avec évidemment une superbe vue de Paris mais aussi l’intérieur. Vous verrez la Sainte-Chapelle mais de haut.

Autre visite, les machineries de la Tour Eiffel, en sous sol puis vous grimpez jusqu’au sommet, là où il y a toutes les antennes radio et télé.

Vous visiterez également la verrière du Grand Palais, les couloirs du Panthéon, le canal Saint-Martin mais aussi la partie qui passe sous la place de la Bastille. C’est là que verrez des momies. Puis vous terminez sur les toits de Montmartre.

Les images ont été tournées en très haute définition avec des drones, par une start-up qui s’appelle Timescope. Le résultat est bluffant mais même si c’est de la THD, j'ai personnellement été un tout petit peu déçue de la qualité mais c’est quand même un très beau voyage dans le ciel de Paris.





La téléportation est très douce, ne provoque pas de mal au cœur même si la montée des sous-sols de la Tour Eiffel vers le sommet de la dame de fer est assez rapide !





L'attraction ouvre le 21 octobre. Pour y participer il faut mesurer au moins 1m20, c'est à dire en général à partir de 6 ans. Les billets coûtent à partir de 15 euros. Il y a aussi des offres famille et d’autres couplées avec l’autre attraction de Flyview, le survol de Paris.