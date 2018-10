publié le 06/10/2018 à 10:12

Disponible depuis le 5 octobre, le Xperia XZ3 marque un virage important pour Sony. Il est le premier smartphone de la marque japonaise à bénéficier de tout le savoir-faire des ingénieurs télévision du groupe. Il est aussi le premier téléphone Sony à bénéficier d'un écran de technologie Oled. Lors de sa présentation au salon IFA de Berlin fin août, le constructeur promettait une immersion dans l'image digne d'un téléviseur Bravia. Nous l'avons essayé quelques jours avant sa sortie.



Avec ses bords incurvés - qui ne sont pas sans rappeler ceux du Galaxy S9, l'un des plus beaux smartphones de l'année - et ses coloris élégants, le dernier-né de Sony jouit d'un design agréable tout en fluidité. L'appareil épouse parfaitement la forme de la main malgré son grand écran 6 pouces et sa diagonale de 15 cm. Comme l'iPhone Xs et le Galaxy Note 9, il bénéficie d'un écran Oled. Une première chez Sony qui ne jurait que par le LCD jusqu'ici.

Sony a particulièrement travaillé les coloris de son dernier smartphone Crédit : RTL Futur

La marque décline pour la première fois la technologie de sa gamme de téléviseurs Bravia dans sa division mobile. Grâce aux contrastes infinis de l'Oled, l'écran Quad HD+ du XZ3 offre effectivement un confort de visionnage très appréciable avec un rendu dynamique et spectaculaire renforcé par la présence de deux haut-parleurs stéréo. À noter que Sony ne cède pas à la mode de l'encoche.

Équipé du processeur Snapdragon 845 avec 4 Go de mémoire vive, le Xperia XZ3 est l'un des smartphones les plus puissants du moment. Selon différents benchmarks, il navigue dans les eaux du OnePlus 6 et du Galaxy S9. Il offre une vitesse d'exécution de tous les instants. Le multitâche est assuré avec fluidité et les jeux les plus gourmands du marché tournent sans ralentissements.



L'autonomie est assurée par une batterie de 3.300 mAh (avec charge rapide et sans-fil) qui permet au téléphone de tenir une journée en moyenne, ce qui place le XZ3 en retrait de la concurrence. La capacité est de l'ordre de 64 Go, un peu léger par rapport à son positionnement tarifaire. Mais il est possible de l'étendre jusqu'à 512 Go avec une carte microSD.

Android 9 sans ses meilleures fonctions

Le Xperia XZ3 est le premier smartphone à être vendu avec Android 9 Pie installé. Malheureusement, la surcouche proposée par Sony fait l'impasse sur les fonctionnalités phares de la dernière version du logiciel. La navigation par gestes, déjà proposée par plusieurs marques concurrentes comme OnePlus ou Honor, est aux abonnés absents. Sony lui préfère le traditionnel triptyque de boutons placés en bas de l'écran. Pas de trace non plus des outils dédiés au bien-être numérique annoncés par Google pour limiter le temps passé sur les écrans.



À la place, Sony propose une interface un peu plus limitée, articulée autour de plusieurs écrans à faire défiler et d'un tiroir d'applications. La marque introduit la fonctionnalité "Side sense" qui permet d'afficher des raccourcis vers les applications les plus souvent utilisées en tapotant deux fois sur les bords incurvés. Le coup de main est assez difficile à prendre et il arrive que le menu apparaisse par surprise, ou qu'il ne s'ouvre pas lorsqu'on le sollicite.

Un carrousel d'applications apparaît lorsqu'on tape deux fois sur les bords du téléphone Crédit : RTL Futur

Il est aussi possible de lancer l'appareil photo rapidement en plaçant simplement le téléphone à l'horizontale en le sortant de la poche. Pratique pour prendre une photo dans la précipitation. Mais la fonction s'avère finalement très capricieuse et ne fonctionne qu'une fois sur cinq en moyenne dans notre cas.

On peut déclencher l'appareil photo plus rapidement en plaçant le téléphone en mode portrait Crédit : RTL Futur

Un seul capteur pour des photos réalistes

La partie photo est assurée par un capteur unique 19 Mpx, le même que celui du Xperia XZ2, capable de filmer en 4K HDR et de réaliser des super ralentis en Full HD. Le capteur à selfie passe à 13 Mpx et ouvre à f/1,9 pour plus de clarté. Le logiciel de l'appareil photo gagne en fluidité avec un système de swipe pour passer du mode photo au mode selfie ou à la caméra.

Avec un seul capteur, le XZ3 réalise de très beaux clichés Crédit : RTL Futur

Les photos du XZ3 sont assez fidèles à la réalité Crédit : RTL Futur

Le XZ3 s'en sort mieux que le XZ2 de jour comme de nuit. Les photos sont très détaillées et proches de la réalité avec un rendu brut plus agréable que les effets acidulés proposés par certains modèles concurrents.



Même s'il ne dispose pas de deuxième objectif pour le mode portrait, il est possible de créer un effet bokeh en jouant sur la mise au point pour flouter l'arrière-plan. Les photos macro sont particulièrement réussies.

Il est possible de créer un effet bokeh en jouant sur la mise au point d'un sujet rapproché Crédit : RTL Futur

Le Xperia XZ3 parvient à restituer pas mal de détails en basse lumière Crédit : RTL Futur

Le Xperia XZ3 est sans aucun doute le meilleur smartphone jamais commercialisé par Sony. Avec son superbe écran, ses performances élevées, son design élégant et la qualité de ses photos et vidéos, il dispose d'atouts évidents qui en font un smartphone recommandable même pour son prix de 799 euros. Mais il est aussi dépassé par la concurrence sur certains points (autonomie un peu légère, capteur d'empreintes digitales mal placé, interface limitée).