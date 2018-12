publié le 29/09/2018 à 10:11

Ce smartphone peut-il ringardiser l'iPhone ? Présenté en grandes pompes à la Pyramide du Louvre juste avant l'été, le Find X est la première référence à destination du marché français de la marque chinoise Oppo, une filiale du groupe BKK Electronics que l'on retrouve aussi derrière One Plus, dont les smartphones sont désormais bien connus des consommateurs français.



Sous la verrière de la pyramide inversée à l'époque, ce modèle futuriste avait fait sensation avec sa fiche technique haut de gamme, son écran Oled intégral et surtout sa caméra rétractable dissimulée dans un tiroir coulissant. À vrai dire, on n'avait pas vu un téléphone aussi enthousiasmant depuis plusieurs années.

Oppo avait aussi surpris l'assemblée au moment d'annoncer le prix de son bijou technologique : 999 euros. Un positionnement tarifaire risqué pour un nouvel entrant sur le marché français qui met le Find X en compétition avec des concurrents aussi redoutables que l'iPhone X et le Galaxy Note 9, soit ce qui se fait de mieux actuellement. Nous avons passé quelques jours avec cet étonnant smartphone pour vérifier s'il tenait toutes ses promesses.

Un look unique

Le Oppo Find X ne ressemble à aucun autre smartphone. À l'heure où presque tous les constructeurs ne jurent plus que par l'intégration d'une encoche pour optimiser la surface d'affichage de leurs téléphones, la marque chinoise propose un écran occupant toute la face avant, sans encoche. Une performance autorisée par l'intégration de l'appareil photo dans un système mécanique coulissant.

L'écran Oled du Find X est lisible en toutes circonstances Crédit : RTLnet

Légèrement incurvée sur les côtés, la dalle se fond parfaitement dans le châssis en verre teinté de l'appareil et donne la sensation de ne tenir qu'un écran dans la main. Même chose au dos où aucun élément ne vient rompre la ligne toute en rondeur du téléphone. Légèrement plus compact que le Galaxy Note 9, le Find X n'en reste pas moins un smartphone imposant qui n'est pas facile à manipuler pour les petites mains.

Le dos bombé du Find X change de teinte au gré des reflets Crédit : RTLnet

L'écran est le point fort du Find X. Avec un ratio de 93,8%, l'affichage utile du téléphone surpasse tous les modèles du marché. L'écran du Galaxy S9 ne couvre par exemple que 83% de la face avant. Celui de l'iphone Xs Max pousse jusqu'à 84,4%. La diagonale de 6,4 pouces du Find X est sublimée par la technologie Oled. L'écran est très lumineux et lisible en toutes circonstances, même en plein soleil.

Le futur dans la main

Pour proposer cette surface d'affichage généreuse, Oppo a déplacé la caméra du Find X dans un tiroir coulissant. Les trois capteurs de l'appareil photo sont logés dans un système mécanique qui n'apparaît qu'au moment de déverrouiller le téléphone à l'aide de la reconnaissance faciale et à l'ouverture de l'application Photo. L'effet de surprise est garanti dès la première utilisation du smartphone.

La caméra du Find X est cachée dans un tiroir coulissant Crédit : RTLnet

Au-delà de l'indéniable effet "Wahou", ce procédé soulève quelques questions. Ne nuirait-il pas à la spontanéité ? Entre le moment où l'on appuie sur l'icône de l'application Photo et le moment où l'appareil est prêt à prendre un cliché, il s'écoule près d'une demi seconde. En réalité, même si ce délai est légèrement plus long que sur l'iPhone X ou le Honor Play par exemple, il n'est pas trop handicapant à l'usage et correspond à peu de choses près au temps de latence observé à l'ouverture de l'application Photo sur la plupart des smartphones.



La principale interrogation concerne plutôt la durabilité du système. Aucune fonction ne permet de sortir l'appareil photo de façon manuelle. Au moindre problème mécanique, après une chute alors que le module est sorti par exemple, ou à la suite d'un bug logiciel, il sera théoriquement impossible de prendre des photos. À voir aussi comment le module résiste aux affres du temps, à la poussière et aux débris venus s'y insérer.



Contactée par RTL Futur, la marque nous explique que le Find X est équipé d'un détecteur de chute qui fait se rétracter automatiquement la caméra. Elle nous précise au passage que le système a été testé plus de 300.000 fois lors de sa conception, ce qui correspond à cinq ans d'utilisation en moyenne. Enfin, une garantie

Un appareil photo dans la moyenne

Le Find X bénéficie d'un module photo principal composé de deux caméras de 16 Mpx et 20 Mpx et d'un capteur à selfies de 25 Mpx à l'avant. L'appareil dorsal utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître une vingtaine de scénarios et adapter les réglages en conséquence. L'appareil frontal propose un mode portrait avec différents jeux de lumière. Le rendu des clichés est de bonne facture mais reste en retrait des meilleurs modèles du marché. Et on ne sait pas vraiment quelle est l'utilité du second objectif du capteur principal qui n'est ni monochrome, ni un téléobjectif.

La caméra s'ouvre et se rétracte à l'ouverture du smartphone Crédit : RTLnet

Le capteur frontal renferme aussi le système de reconnaissance faciale O-Face utilisé pour déverrouiller l'appareil. Le dispositif projette 15.000 points en 3D sur le visage de l'utilisateur à l'ouverture du téléphone. Il se montre efficace et réactif au quotidien, dans le noir comme au soleil. Oppo assure qu'il est plus sécurisé qu'un capteur d'empreintes digitales classique. Mais il ne l'est pas suffisamment pour protéger des transactions comme le propose Apple avec son système Face ID et Apple Pay.

Un smartphone très fluide

Pour le reste, le Find X répond à tous les usages attendus d'un smartphone haut de gamme. Son processeur Qualcomm Snapdragon 845, associé à 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, se montre très rapide au quotidien. Les applications s'ouvrent sans ciller et les jeux les plus exigeants tournent avec fluidité. L'autre point fort du téléphone est son autonomie. La batterie de 3.400 mAh tient largement la journée et se recharge à la vitesse de l'éclair. 35 minutes suffisent pour faire le plein. L'interface est fluide mais n'atteint pas le niveau de simplicité et d'intuitivité d'iOS.

L'interface du Find X est toute en sobriété Crédit : RTLnet

Conclusion

Le Find X est la bonne surprise de 2018. Son design unique ne laisse pas indifférent et son système de caméra coulissante ne passe pas inaperçu. Une fois passé l'effet de surprise, il s'avère un très bon smartphone très performant à l'usage. Sa recharge éclair est un atout par rapport à l'iPhone. Mais à quasiment 1.000 euros, il représente un investissement conséquent. Difficile de justifier l'absence d'étanchéité et de charge sans-fil par exemple. Pour s'imposer, Oppo devra aussi rassurer rapidement les consommateurs sur la qualité de son service après-vente et étendre son réseau de distribution. Pour l'instant, le Find X n'est disponible qu'en ligne, chez Orange et chez quelques distributeurs comme Darty et la Fnac.