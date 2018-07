publié le 31/05/2016 à 09:00

Quelques semaines après Apple, Samsung, Huawei ou LG, HTC a lancé au début du mois de mai le HTC 10, son dernier smartphone haut de gamme. Au sortir de plusieurs trimestres compliqués, sanctionnés par des milliers d'emplois supprimés, le fabricant espère que ce nouvel appareil réussira à relancer sa division mobile. Successeur du One M9, le HTC 10 affiche une fiche technique premium (écran super LC QHD, puce Snapdragon 820, 4 Go de mémoire vive, batterie 3.000 mAh) auréolée de fonctions multimédia avancées (double capteur 12 et 5 mégapixels, haut parleur stéréo haute résolution). Sur le papier comme sur la facture (749 euros), il n'a pas grand chose à envier aux poids lourds du secteur, l'iPhone 6s ou le Galaxy S7. Qu'en est-il après une semaine d'utilisation ?

Design et écran

Le design du HTC 10 se situe à mi-chemin de ceux du M9 et du A9, dont la ressemblance avec l'iPhone avait fait tiquer les observateurs. Le téléphone affiche une structure en aluminium. Sur la face avant, on retrouve le haut-parleur supérieur, le second est déplacé sur la tranche inférieure avec le port USB-C, les touches tactiles de navigation et le lecteur d'empreintes digitales permettant de déverrouiller l'appareil (et gère jusqu'à cinq doigts différents), largement aussi efficace que ceux proposés par la concurrence.

Recouvert d'une coque métallique légèrement bombée et barrée par les deux bandes antenne horizontales, le dos du téléphone accueille le capteur photo 12 mégapixels avec son laser autofocus et son double flash LED. La tranche droite du HTC 10 accueille un port pour carte nanoSIM et pour carte microSD, un bouton de contrôle du volume et celui de mise sous tension, légèrement nervuré. La gauche se contente du second port pour carte SIM.

Les contours biseautés du HTC 10 offrent une prise en main assez ferme. Mais avec un écran de 5,2 pouces qui recouvre environ 70% de la face avant, le HTC 10 est globalement difficile à manier d'une seule main. Même si l'expérience tactile est extrêmement rapide, les touches de navigation sont difficiles à atteindre du pouce. Le HTC 10 profite d'un écran super LCD à la définition Quad HD pour une résolution de 565 pixels par pouce. Le rendu des couleurs est proche de la perfection, les angles de vision et les contrastes excellents. Il conserve une lisibilité convenable dans un environnement extérieur lumineux.

Le HTC 10 est habillé d'un revêtement en aluminium et d'une coque en métal au dos Crédit : RTLnet

Le lecteur d'empreintes digitale peut enregistrer jusqu'à cinq doigts Crédit : RTLnet

La tranche droite du HTC 10 intègre un port pour carte SIM, le bouton de volume et le bouton d'alimentation Crédit : RTLnet

Interface et performances

À l'instar des smartphones Android les plus récents, le HTC 10 évolue sous la dernière version du système d'exploitation de Google, Android Marshmallow, assortie d'une surcouche HTC Sense très sobre. Proche de ce que propose Android 6 par défaut, celle-ci fonctionne selon une logique de navigation qui ne déroutera pas les habitués de l'OS de Google. Les applications de la famille Google (Gmail, Search, Maps, Hangouts, YouTube) et Instagram sont préinstallées. Les autres disponibles au sein du magasin d'applications Play Store. Le système occupe un peu plus de 8 Go sur la mémoire interne. L'ajout d'une carte microSD est quasiment indispensable pour inscrire le HTC 10 et ses 16 ou 32 Go de mémoire dans la durée.





Des raccourcis intuitifs permettent d'accéder à différentes fonctions. Une pression prolongée sur le lecteur d'empreintes active Google Now, un glissement dans un sens déclenche l'appareil photo, un geste vers la gauche ouvre une application d'agrégation de contenus. Il est possible de disposer librement les applications sur les écrans d'accueil, de créer des dossiers et d'utiliser des icônes et des thèmes personnalisées. Une application Boost + permet d'optimiser le téléphone en temps réel en nettoyant les fichiers temporaires, en supprimant les applications inutilisées ou en préservant la batterie pendant une partie de jeu vidéo. Il est aussi possible de protéger certaines applications à l'aide d'une empreinte.



Propulsé par une puce quatre coeurs Snapdragon 820, cadencée à 2,2 GHz avec un GPU Adeno épaulé par 4 Go de mémoire vive, le HTC 10 offre des performances excellentes. Qu'il s'agisse de naviguer sur le web, visionner un film, jouer à un jeu vidéo ou éditer une vidéo, le téléphone exécute les tâches en toute fluidité sans ralentissement et sans trop chauffer. Seul point noir, la batterie de 3.000 mAh est un peu trop gourmande en veille et ne passe pas le cap des 30 heures sans charge.

Le HTC 10 embarque la dernière version d'Android Marshmallow Crédit : RTLnet

L'interface fait preuve d'une grande souplesse et peut être personnalisée à l'envi Crédit : RTLnet

L'image et le son

Le HTC 10 met l'accent sur le multimédia, tant sur le front de la photographie que celui de l'expérience sonore. Le constructeur taïwanais certifie son téléphone avec le label Hi-Res audio qui délivre un son haute résolution 24 bits. Les deux enceintes, un en façade et l'autre sur la tranche inférieure, fonctionnent avec le système Boomsound articulé autour de deux haut-parleurs séparant les basses et les aigus. Ce traitement sonore dissocié restitue un son riche et de bonne qualité même si la puissance est revue à la baisse par rapport au HTC One M9 aux deux haut-parleurs en façade. Associés à une application audio adaptant le son à l'audition de l'utilisateur, les écouteurs Hi-Res fournis avec le téléphone délivrent un son à la clarté impressionnante.



Au rayon photo, HTC mise sur la technologie UltraPixel : de plus grands photosites capables de capter davantage de lumière que les capteurs du Galaxy S7 et de l'iPhone 6s, promet le fabricant. Le nombre de pixels est revu à la hausse avec un capteur 12 mégapixels à l'ouverture de f/1.8, un stabilisateur optique, un double flash et un autofocus laser à l'arrière, et un capteur 5 mégapixels à l'avant. Les amateurs de photographie peuvent sauvegarder les clichés dans le format RAW, le négatif numérique des photos. L'application comprend un mode professionnel, qui laisse la main sur plusieurs options à ajuster à l'aide de barres verticales, et un mode "Zoé", qui capture des mini vidéos de 3 secondes à jouer en boucle. Le rendu des photos est bon dans l'ensemble, sauf la nuit où les images présentent beaucoup de bruit et perdent en netteté.

Un téléphone efficace proche du sans-faute

Design sobre, finitions soignées, interface logicielle fluide et efficace, performances excellentes...Au final, le HTC 10 s'avère un très bon smartphone, à même de rivaliser avec les stars du marché dans la plupart des domaines. Malheureusement, quelques défauts comme le capteur photo et son autonomie décevante font qu'il ne justifie pas totalement son positionnement tarifaire (749 euros), de 50 euros supérieur à celui du Galaxy S7, dans un secteur hyper concurrentiel où chaque impair se paie cher.