publié le 23/06/2019 à 06:36

Présenté en février dernier au Mobile World Congress de Barcelone, le nouveau fer de lance de la gamme Xperia est un smartphone pragmatique. À l'heure où la concurrence rivalise de promesses sur les technologies d'avenir, Sony mise sur son savoir-faire pour tirer son épingle du jeu dans le segment haut de gamme par l'image.

Le Xperia 1 se distingue de la concurrence par son écran Oled allongé au format 21:9 atypique, son appareil photo à triple capteurs et un mode d'enregistrement inédit, tout droit tiré de la gamme de caméras professionnelles hollywoodiennes CineAlta de Sony.

Disponible depuis quelques jours au prix de 999 euros, le successeur du Xperia XZ4 propose un format rectangulaire particulièrement allongé qui tranche avec les autres modèles du marché. Ce format a plusieurs avantages. Moins large, l'appareil se manipule assez facilement malgré sa grande diagonale. L'écran peut aussi afficher du contenu compatible 21:9 occupant la totalité de l'écran, quasiment sans bandes noires.

Un superbe écran, quelques manques

L'écran 4K de 6,5 pouces du Xperia 1 est clairement l'un des meilleurs du marché. Il n'est pas encombré d'encoche, de poinçon ou de caméra rotative et présente des bordures très fines pour ne pas polluer l'expérience multimédia. Son format panoramique, les contrastes prononcés des pixels Oled et les technologies de reproduction des couleurs (HDR10 et BT.2020) mettent en valeur tous les contenus. Les hauts-parleurs stéréo renforcent l'immersion.

Malheureusement, tous les contenus ne sont pas adaptés. Si la plupart des vidéos YouTube permettent d'optimiser l'affichage en pinçant l'écran pour faire disparaître les bandes noires, tous les films et séries du catalogue Netflix ne le proposent pas. L'écran souffre aussi d'un déficit de luminosité à l'extérieur. En plein soleil, il est difficile de regarder une vidéo, même avec la luminosité au max.

Sony tire aussi profit du format 21:9 à la verticale en proposant un mode multitâche amélioré, accessible depuis un bouton situé dans l'interface du téléphone, qui permet d'afficher deux applications côte à côte en même temps plus facilement que sur les autres appareils Android, l'une au-dessus de l'autre. Pratique pour regarder une vidéo en fond tout en vaquant à d'autres occupations.

Le mode multitâche du Xperia 1 est l'un des plus convaincants du marché Crédit : RTL

Un bon appareil photo

Le Xperia 1 est aussi un photophone performant. À l'arrière, Sony a misé sur un trio de capteurs offrant plus de polyvalence à l'appareil. Chaque objectif comporte un capteur 12 Mpx avec une focale propre : un grand angle 26 mm, un très grand angle de 16 mm et un zoom 2X de 52 mm.

Au dos du Xperia, les trois capteurs photo Crédit : RTL

L'appareil propose des fonctions intelligentes : il est capable de suivre l'oeil du sujet pour faire le point en permanence sur le plus proche et peut reconnaître des scènes pour optimiser les réglages. Les résultats sont de très bonne facture le jour, avec des couleurs équilibrées et sans contraste exagéré, mais nettement plus laborieux lorsque la lumière fait défaut, faute de véritable "night mode".



Sony propose aussi un mode créateur qui transforme le Xperia 1 en simili caméra professionnelle avec l'interface caractéristique des caméras CineAlta, la division hollywoodienne de la marque. L'application Cinema Pro propose un contrôle plus précis de l'image et des profils colorimétriques afin de donner un effet cinéma aux vidéos. Le résultat n'est pas très convaincant pour les non initiés mais les spécialistes apprécieront le clin d'oeil.

Le Xperia propose un mode caméra inspiré des caméras professionnelles Sony Crédit : RTL

Pour le reste, le Xperia 1 profite du dernier processeur Snapdragon 855 associé à 6 Go de mémoire vive, 64 ou 128 Go de stockage interne. Une configuration solide qui résiste à tous les usages. Sony applique une légère surcouche Xperia à la version 9 d'Android mais il est possible de désinstaller les quelques applications inutiles. L'appareil est résistant à l'eau et la poussière. L'autonomie est un peu en retrait des meilleurs élèves du marché la faute à la capacité de la batterie qui est seulement de 3.300 mAh quand la concurrence avoisine les 4.000 mAh.



Au final, le Xperia 1 n'est certainement pas le meilleur compromis du marché mais il contentera les utilisateurs désireux de profiter d'une expérience multimédia haut de gamme.