publié le 21/05/2020 à 10:40

Malgré la pandémie de coronavirus qui ralentit l'industrie mobile, le fabricant chinois Oppo ne bouscule pas son calendrier. Déterminé à conquérir l'Europe et la France, le cinquième vendeur mondial de smartphones commercialise trois nouveaux modèles déjà prêts à se connecter aux futurs réseaux 5G : le Find X2 Pro (1200 euros), disponible depuis début mai, le Find X2 Neo (699 euros) et le Find X2 Lite (440 euros), attendus d'ici la fin du mois.

Nous avons pu passer plusieurs jours avec le Find X2 Pro. Ce smartphone très haut de gamme équipé des dernières technologies de pointe prétend rivaliser avec les meilleurs modèles de Samsung, Apple, OnePlus et Huawei, sur lesquels il aligne son prix dissuasif. Et la promesse est tenue, grâce à un écran très confortable, une réactivité sans faille, un excellent appareil photo et une recharge rapide sans équivalent.

Avec un ticket d'entrée supérieur à 1.000 euros, le Find X2 Pro se veut la vitrine du savoir-faire de la marque. Oppo a donc particulièrement soigné les finitions de son smartphone. Pas de coque en verre ici, le dos est recouvert d'un cuir vegan orange ou de céramique noire. Le modèle que nous avons essayé optait pour la première option, un revêtement agréable qui donne l'impression de tenir un portefeuille en main et paraît plus solide à l'usage, même si le module caméra dépasse légèrement à l'arrière.

Le Find X2 Pro est commercialisé par Oppo en France depuis début mai Crédit : RTL

Un smartphone à grande vitesse

On retrouve à l'avant un écran légèrement incurvé dans lequel un micro poinçon a été ajouté pour venir accueillir la caméra frontale. L'écran du Find X2 Pro est taillé pour jouer dans la cour des grands avec une grande dalle OLED de 6,7 pouces de diagonale avec une définition QHD 1440p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz sur la quasi totalité des téléphones. Le gain de réactivité est perceptible à l'oeil nu : les pages et les animations défilent avec plus de fluidité.

La réactivité est aussi au rendez-vous à l'usage. Equipé du processeur le plus rapide du marché sur Android (Qualcomm Snapdragon 865), épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, le Find X2 Pro n'est jamais pris à défaut et fait tourner toutes les applications (navigation, déverrouillage, vidéo, caméra, etc.) sans souci. Compatible 5G, il pourra profiter de ses débits avantageux lorsque les réseaux seront disponibles. Et il bénéficie de l'étanchéité IP68.

Contrairement à Huawei, qui doit développer son propre magasin d'applications alternatif en raison de l'embargo technologique imposé par les États-Unis, Oppo est épargné par les restrictions américaines. L'interface du Find X2 Pro peut donc profiter des dernières innovations d'Android 10, de tous les services de Google et des applications les plus populaires comme Facebook, WhatsApp et Instagram.

Livré avec Android 10 et ColorOS 7.1, le Find X2 Pro propose une expérience satisfaisante avec des réglages clairs, des animations fluides, des finitions travaillées et quelques options de personnalisation bien senties. Il est par exemple possible de tirer le panneau du centre de contrôle depuis n'importe quelle partie de l'écran pour un usage plus commode à une main et un mode "une main" permet également d'afficher le contenu du téléphone dans une fenêtre occupant un peu moins des deux tiers de l'écran. Dommage qu'il reste encore un peu trop d'applications inutiles installées par défaut.

La batterie rechargée en 38 minutes

On n'attendait pas Oppo à pareille fête sur le plan de la photo mais force est de constater que le Find X2 Pro se hisse au niveau de ses concurrents avec sa caméra à triple capteur. Le capteur principal 48 Mpx, conçu par Sony spécialement pour Oppo, peut photographier au format RAW et enregistrer les images en 12 bits pour les professionnels. Il est accompagné par un ultra grand angle de 120 degrés et un téléobjectif à zoom périscopique capable de zoomer cinq fois sans perte, dix fois en hybride et jusqu'à soixante fois avec un calcul numérique.



Le résultat est très bon de jour comme de nuit, avec des photos nettes et détaillées, un traitement logiciel efficace des images, une bonne stabilisation en enregistrement vidéo et une gestion des couleurs équilibrée. Et le zoom se montre à la hauteur des meilleurs élèves du marché avec un très bon rendu jusqu'à X20.



Enfin, le Find X2 Pro est aussi le nouveau champion de la recharge rapide. Vendu avec un chargeur 65W, il fait le plein de sa batterie de 4.260 mAh en moins de 40 minutes, à raison de 1% toutes les 15 secondes environ, et passe de 0 à 60% en 15 minutes seulement. Pour éviter la surchauffe et les incidents domestiques, la marque a ajouté cinq puces pour veiller à la bonne allocation de la puissance de charge. Cela compense un peu l'autonomie moyenne du smartphone qui tient difficilement plus d'une journée sans être branché en raison de son écran et de son processeur très gourmands.



Au final, le Find X2 Pro tient largement sa promesse : se positionner comme une alternative à l'iPhone, aux Galaxy S20 de Samsung et au P40 Pro de Huawei. Le fabricant chinois propose un appareil élégant, efficace et très rapide qui coche quasiment toutes les cases de ce que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone très haut de gamme en 2020 et affermit sa proposition par quelques fonctionnalités qui font la différence comme le zoom périscopique, la charge ultra-rapide ou les finitions vegan. On regrettera seulement l'absence d'un port pour carte mémoire et de la charge sans-fil.