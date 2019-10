publié le 10/10/2019 à 17:00

OnePlus est de retour avec un smartphone musclé et plutôt bon marché. La marque chinoise a annoncé ce jeudi 10 octobre le lancement à venir du OnePlus 7T. Quatre mois après la sortie du OnePlus 7 Pro, un téléphone très sophistiqué positionné sur une grille tarifaire supérieure à 700 euros inédite pour l'entreprise, ce modèle illustre sa volonté de ne pas s'éloigner, dans le même temps, de la formule à l'origine de son succès : proposer des smartphones haut de gamme à prix concurrentiel.

Voilà tout l'objet du OnePlus 7T. Du haut de ses 599 euros, il n'a pas grand chose à envier aux smartphones d'Apple, Samsung et Huawei, vendus 200 à 300 euros plus chers. Avec son généreux écran Amoled de 6,55 pouces, la fluidité de son interface, son trio d'appareils photo et sa batterie de 3800 mAh avec charge rapide, ce smartphone élégant a tout pour devenir l'un des meilleurs challengers du secteur d'ici la fin de l'année.

La principale innovation du téléphone est son écran au taux de rafraîchissement à 90 Hz, comme le OnePlus 7 Pro. La fréquence de rafraîchissement d'un écran est définie par le nombre d'images s'affichant par seconde. Plus elle est élevée, plus le rendu est proche d'un mouvement réel. À quelques rares exceptions, des modèles pour gamers pour l'essentiel, les smartphones bénéficient d'habitude d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Une expérience utilisateur très agréable

Avec une fréquence de 90 Hz et la puissance du processeur Snapdragon le plus performant du moment sur Android, le OnePlus 7T offre une expérience plus réactive qui ne se ressent pas seulement dans le jeu mais aussi dans toutes les animations de l'interface. Qu'il s'agisse d'ouvrir un onglet, de faire défiler une page Web, de passer d'une application à l'autre ou de visionner une vidéo, tous les effets visuels sont réalisés avec beaucoup moins de latence que sur un téléphone classique.

L'interface OxygenOS, basée sur un socle Android épuré, se montre aussi fluide et dynamique qu'iOS, la référence en la matière. Tout cela fait du OnePlus 7T un smartphone très agréable à utiliser tous les jours.

OnePlus augmente également l'affichage utile de l'écran, qui passe à 6,55 pouces sans être plus encombrant avec un format 20:9 plus allongé calibré pour la consommation de vidéos avec la compatibilité HDR10+. La marque promet aussi une émission de lumière bleue revue à la baisse de 40% et une plus grande luminosité, suffisante pour utiliser le téléphone au soleil avec une bonne lisibilité.

Trois appareils photo à l'arrière

L'autre atout du OnePlus 7T est son appareil photo plus polyvalent. Comme la plupart des smartphones haut de gamme récents, il bénéfice d'un trio d'objectifs à l'arrière intégré dans un module circulaire. Le capteur principal Sony IMX586 de 48 Mpx et le téléobjectif à zoom 2X sont complétés par une focale ultra grand-angle de 16 Mpx qui permet de réaliser des prises de vue avec plus de recul avec un champ de vision de 117 degrés.

Le OnePlus 7T dispose d'une triple caméra à l'arrière Crédit : RTL

Le grand-angle est aussi mis à contribution par le mode nuit, en photo comme en vidéo, et par le mode portrait. Il permet aussi de capturer des images jusqu'à 2,5 cm de distance pour un effet macro plus détaillé. Le constructeur utilise aussi les trois capteurs pour proposer une stabilisation de l'image améliorée en vidéo.



Outre l'image, OnePlus a soigné la partie audio du téléphone avec l'ajout de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos situés sous l'écran et la tranche de l'appareil qui renforcent quelque peu l'immersion lors du visionnage d'un film ou d'une série.

Une autonomie sur courant alternatif

Malgré une batterie d'une capacité légèrement supérieure à celle du OnePlus 7 (3800 mAh), l'autonomie du OnePlus 7T souffre de la consommation énergétique plus importante du processeur Snapdragon 855+ et de l'affichage de l'écran en 90 Hz. Si vous voulez profiter de la fluidité du mode 90 Hz, le téléphone ne tiendra pas plus d'une journée. Pour plus d'endurance, il est nécessaire d'activer une fréquence d'affichage de l'écran à 60 Hz dans les paramètres. En revanche, il se recharge à la vitesse de l'éclair avec la technologie Warp Charge 30T qui permet de gagner près de 80% en une demi-heure.



Comme son prédécesseur, le OnePlus 7T est résistant à l'eau mais les dégâts causés par des liquides ne seront pas garantis car l'entreprise ne propose pas de certification IPX officielle pour ne pas augmenter son prix. Comme les précédents modèles toujours, il n'a pas de prise Jack, ni de port pour carte microSD alors que sa mémoire interne est limitée à 128 Go.

Parmi les meilleurs modèles du moment

Au final, le OnePlus 7T marque une belle évolution du OnePlus 7 dont il conserve les points forts tout en bénéficiant des principales avancées du OnePlus 7 Pro, un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui lui permet d'offrir une expérience utilisateur d'une fluidité presque sans équivalent, et une triple caméra à l'arrière, pour plus de polyvalence. Proposé à 599 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, il se positionne parmi les meilleurs challengers du moment.



Dans le même temps, OnePlus lance aussi le OnePlus 7T Pro, qui bénéficie d'un écran plus grand (6,67 pouces) et sans encoche, d'une batterie plus importante (4.085 mAh) et d'un appareil photo rétractable en façade et d'une meilleure caméra à l'arrière pour environ 150 euros de plus. Les deux smartphones seront disponibles sur le site de OnePlus, dans les magasins Fnac-Darty, chez Bouygues Telecom et sur Amazon le 17 octobre.