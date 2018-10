publié le 26/10/2018 à 14:01

Huawei met le paquet pour bousculer ses rivaux. Le numéro un chinois, deuxième vendeur mondial de smartphones devant Apple, ne lésine pas sur les moyens pour gagner des parts de marché sur le segment haut de gamme. La marque lance ce vendredi 26 octobre le Mate 20 Pro, un smartphone impressionnant intégrant toutes les technologies de pointe. Vendu 999 euros chez les opérateurs et les principaux distributeurs, il propose tout ce qu'un utilisateur peut attendre d'un appareil haut de gamme fin 2018 : un superbe écran Oled, des performances très élevées, une qualité photo au-dessus de la moyenne et une excellente autonomie. Il se distingue aussi par une poignée de fonctionnalités astucieuses et inédites.



Pas de prise de risque sur le plan du design. Le Mate 20 pro reprend une formule éprouvée par la gamme Galaxy de Samsung, un immense écran aux bordures réduites à leur plus simple expression et des tranches légèrement incurvées pour renforcer l'immersion et faciliter la prise en main. L'écran Oled de 6,39 pouces est très flatteur à l’œil et, malgré ses dimensions importantes, se manipule facilement grâce au système de navigation par gestes introduit par Android 9 Pie.

Le Mate 20 Pro bénéficie d'une définition Quad HD (3120 x 1440 pixels) parmi les plus élevées du marché. Huawei propose par défaut un mode "résolution intelligente" adaptant la densité de pixels à l'autonomie restante du téléphone. Comme le "True tone" d'Apple, une fonction "Tonalité naturelle" ajuste la température de l'écran à la lumière environnante. En bref, le Mate 20 Pro constitue un appareil idéal pour le visionnage de vidéos et le jeu.

Contrairement aux smartphones de Samsung, le dernier-né de Huawei arbore une encoche qui accueille le capteur à selfies et les composants permettant de faire fonctionner le système de reconnaissance faciale 3D. Il dispose aussi d'un lecteur d'empreintes digitales logé directement sous l'écran. Ces deux méthodes de déverrouillage cohabitent parfaitement et il est très rare d'avoir à renseigner son mot de passe à la main.

empreinte

Puissance et autonomie au top

Le Mate 20 Pro n'a pas grand chose à envier aux derniers iPhone et Samsung sur le plan des performances. Il bénéficie du processeur Kirin 980, un processeur gravé à 7 nm, comme la dernière puce de l'iPhone, offrant une plus grande puissance de calcul et une moindre consommation énergétique. Il est associé à deux coprocesseurs dédiés à l'intelligence artificielle pour assister le téléphone dans la photo, l'autonomie et optimiser la puissance allouée en fonction des usages. Il peut faire tourner les jeux les plus exigeants en poussant les détails au maximum et jongler entre les applications sans montrer de signes de faiblesse.



Malgré cette débauche de puissance, le Mate 20 Pro est un champion d'autonomie. Huawei lui a alloué une batterie généreuse de 4.200 mAh qui tient largement deux journées en usage classique. Le chargeur fourni avec l'appareil le recharge aux deux tiers en seulement trente minutes et la fonction charge sans-fil inversée lui permet de faire profiter de l'énergie délivrée par sa batterie à un autre smartphone en le plaçant sur son dos. Le système fonctionne avec tous les mobiles et les accessoires compatibles avec la charge par induction.



Le Mate 20 Pro de Huawei peut recharger le dernier iPhone Crédit : RTL

Un excellent photophone

La photo est toujours un point fort de Huawei. La marque a équipé son dernier modèle d'un triple capteur photo disposé en carré, avec le flash, au dos de l'appareil. On retrouve un grand angle 40 Mpx, un très grand angle 20 Mpx (à la place de l'optique noir et blanc des anciens modèles) et un téléobjectif 8 Mpx associés à une stabilisation optique et un flash double Led.



Cet assemblage permet de signer d'excellents clichés avec un maximum de détails et des couleurs assez justes, même si le mode IA accentue parfois un peu trop la netteté et les photos perdent en naturel. Le zoom optique permet de zoomer cinq fois dans l'image sans perte.

Les photos prises de nuit sont largement supérieures à la moyenne avec un mode dédié qui enregistre plusieurs images à différentes expositions lors de la prise d'une photo afin de restituer le maximum de lumière dans le rendu final. Mais le résultat peut sembler un peu trop lumineux et perdre en naturel. La photo de gauche a été prise avec le mode standard et celle de droite avec le mode nuit.

Le Mate 20 Pro accueille aussi des nouveautés plus anecdotiques en vidéo avec des filtres "comme au cinéma" permettant d'isoler un sujet en couleur devant un arrière-plan noir et blanc comme dans le film Sin City ou de flouter l'arrière-plan devant un sujet net.

filtre cine

En plus de ces qualités, le Mate 20 Pro est certifié IP68, ce qui le protège à la poussière et aux immersions à plus d'un mètre de profondeur. Il dispose aussi d'un mode permettant de projeter ses contenus sur un écran et d'une fonctionnalité pour modéliser des objets en trois dimensions.

Conclusion

Avec le Mate 20 Pro, Huawei signe une véritable démonstration de force et envoie un message à la concurrence. Apple et Samsung ne sont plus les seuls à savoir faire des appareils très haut de gamme capables de susciter le désir à la faveur de quelques fonctionnalités originales. Ils ne sont aussi plus les seuls à les vendre le prix fort, quasiment 1.000 euros pour le Mate 20 Pro ici. Un point qui pourrait s'avérer rédhibitoire au regard des nombreuses solutions plus accessibles et presque aussi performantes proposées par la concurrence Android (Pixel 3, Pocophone F1, Xiaomi Mi8) et désormais par Apple avec l'iPhone XR.