Test du Honor Play, un smartphone puissant taillé pour le gaming à 329 euros

publié le 30/08/2018 à 15:30

Dans le top 5 des meilleurs vendeurs de smartphones français depuis avril, Honor ne ralentit pas la cadence. Trois mois après le Honor 10, la filiale du constructeur chinois Huawei lance ce jeudi 30 août en marge du salon IFA de Berlin un nouveau smartphone, le Honor Play, une édition hors-série, à mi-chemin entre le Honor 7X, vendu 249 euros, et le Honor 10, vendu 399 euros.



Présenté en avant-première à la GamesCom, le salon du jeu vidéo de Cologne, en Allemagne, le Honor Play est un smartphone pour les joueurs. Ciblant une audience plutôt jeune, Honor veut surfer sur l'essor du jeu mobile avec un smartphone suffisamment puissant et autonome pour faire tourner les titres les plus exigeants.

Mais sans renier pour autant le design et tout en maintenant un tarif abordable, deux éléments déterminants dans le succès de la marque auprès des 15/35 ans ces derniers mois.

Aussi puissant que le Honor 10 et le Huawei P20

Le Honor Play n'est pas un nouveau venu à proprement parler. Il reprend l'essentiel des caractéristiques des derniers modèles de la marque. La puissance est assurée par le processeur Kirin 970, la puce la plus puissante jamais produite par Huawei pour ses smartphones et ceux de Honor. Elle embarque une unité de traitement neuronal qui lui permet d'exécuter des calculs plus rapidement en local tout en garantissant une meilleure allocution des ressources en fonction les usages. Et avec ses 4 Go de mémoire vive, le Honor Play est aussi puissant qu'un Honor 10 ou qu'un Huawei P20.



Le Honor Play est surtout le premier smartphone de la marque à bénéficier nativement du GPU Turbo, une technologie créée par Huawei pour optimiser les performances de ses smartphones. Déployée cet été sous la forme d'une mise à jour pour quelques uns des derniers smartphones Huawei et Honor, cette technologie mobilise toute la puissance du processeur graphique des puces Kirin pour améliorer les performances dans certains usages, notamment le jeu vidéo, tout en optimisant les performances de la batterie.

Bienfaits et limites du GPU Turbo

Concrètement, cela se traduit par une amélioration des performances graphiques. Honor promet un gain de 60% et une économie d'énergie de 30%. En pratique, les jeux sont effectivement plus fluides et l'on constate une meilleure gestion de l'autonomie en jeu.



Cela dit, avec un taux de rafraîchissement de moins de 60 images par seconde, le Honor Play est loin d'être aussi fluide que le Razer Phone, un autre smartphone pensé pour le jeu mobile (vendu 749 euros, tout de même) qui affiche une fréquence de rafraîchissement inédite de 120 images par secondes. Ce gif donne une idée de l'impact de cette technologie sur l'expérience du joueur.

Plus la fréquence de rafraîchissement est élevée, plus les mouvements sont fluides Crédit : Hitek.fr

Honor nous a fait savoir que le GPU Turbo n'était pas encore calibré pour tous les jeux. Dans un premier temps, seuls PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) et Asphalt 9 peuvent en profiter. Le Honor Play introduit une autre innovation de la marque, le 4D Gaming, un système qui fait vibrer l'appareil à la manière d'une manette pendant les jeux pour renforcer l'immersion.



Là encore, le système fonctionne avec une poignée de titres au lancement, dont PUBG. Le Honor Play se contente en revanche d'un seul haut-parleur, quand le Razer Phone en propose deux. Il est donc conseillé de jouer avec un casque qu'il est possible de brancher via la prise jack.

À partir de 329 euros

Pour le reste, le Honor Play fait dans le classique. On retrouve un grand écran LCD Full HD+ à encoche de 6,3 pouces confortable pour jouer et visionner des vidéos qui ne tranche pas avec la majorité des smartphones de sa gamme de prix. L'appareil est logé dans un châssis en métal et disponible dans cinq coloris différents. Il propose un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière et un système de reconnaissance faciale pour le déverrouillage.



La partie photo est constituée d'un double capteur 16 Mpx + 2 Mpx à l'arrière et d'une lentille 16 Mpx en façade. L'appareil bénéficie des mêmes fonctionnalités intelligentes que le Honor 10 et le Honor 10 View, notamment la reconnaissance de scènes pour plus de 500 scénarios et l'effet "photo IA" qui renforce les contrastes.



Avec le Honor Play, Honor ne déroge pas à sa politique tarifaire agressive. L'appareil est vendu 329 euros, soit 70 euros de moins que le Honor 10 et 150 euros de moins que le Honor View 10 commercialisés plus tôt cette année. Un prix doux qui devrait lui assurer un bon accueil chez son coeur de cible.