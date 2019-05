Test du Google Pixel 3A : le meilleur smartphone photo pour 400 euros

publié le 11/05/2019 à 11:08

Plus la peine de dépenser des sommes extravagantes pour s'offrir le meilleur de la photographie sur mobile. L'expérience photo des derniers smartphones Pixel de Google est désormais accessible à partir de 399 euros. Google a lancé mardi 7 mai deux versions allégées de son téléphone vedette, le Pixel 3A, et sa déclinaison grand format le Pixel 3A XL, deux modèles qui héritent du même appareil photo et du même environnement logiciel que leurs aînés pour 400 euros de moins.



Pour proposer ces smartphone à un prix raisonnable, Google a fait quelques concessions techniques par rapport aux Pixel 3, vendus à partir de 859 euros. Au premier regard, rien ne les distingue. Les Pixel 3A et les Pixel 3 sont des clones. Mais ils ne sont pas faits des mêmes matériaux.

L'écran des Pixel 3A n'est pas en verre mais recouvert de polycarbonate, moins coûteux. Ils sont enveloppés dans une coque en plastique quand les Pixel 3 utilisent un dos en verre et un contour en aluminium. Google a aussi mis le hola sur la puissance en troquant le processeur Snapdragon 845 des Pixel 3 pour un Snapdragon 670 qui doit baisser les graphismes des jeux pour maintenir la même fluidité et a tendance à chauffer plus rapidement.

Le produit d'appel de l'expérience mobile Google

Pour le reste, les nouveaux Pixel proposent la même expérience que leurs prédécesseurs. En s'attaquant ainsi au milieu de gamme, Google espère faire oublier les mauvaises ventes de ses modèles haut de gamme tout en démocratisant ses technologies avec un produit d'appel plus accessible.



Le gros point fort des Pixel 3A est leur appareil photo. Ils bénéficient du même capteur 12 Mpx que leurs aînés. Le traitement de l'image appliqué par Google offre des clichés précis et lumineux avec un rendu des couleurs très naturel. Le smartphone hérite aussi du mode nuit très réussi des Pixel 3 qui réalise des photos au rendu impressionnant lorsque le soleil se couche. L'appareil capture plusieurs photos à des expositions différentes et les assemble pour créer une photo avec les meilleurs éléments de chaque image.



Sur le plan logiciel, les Pixel 3A proposent une interface optimisée par Google pour tirer le meilleur du système d'exploitation Android. Cela se ressent dans la fluidité des animations et les nombreuses fonctionnalités intelligentes proposées par Google. L'autonomie était le gros défaut des Pixel 3, elle n'est toujours pas le point fort des 3A, même si de nets progrès ont été accomplis. On notera le retour de la prise Jack sur ces modèles qui ne sont toutefois pas étanches.



Vendus respectivement à partir de 399 et 479 euros, les Google 3a et 3a XL investissent un segment milieu de gamme particulièrement dynamique où ils font face aux smartphones de Xiaomi, de OnePlus, Samsung et de Huawei.