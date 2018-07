Tesla lance sa "Model 3", une voiture électrique à prix modéré

publié le 27/07/2017 à 13:35

Tesla part à la conquête des classes moyennes. Dès le 28 juillet, le constructeur automobile américaine livrera les premiers exemplaires de la "Model 3", sa nouvelle voiture électrique. Plus petite que les "Model S" et "Model X", la benjamine de la firme est également moins chère que les modèles précédents. Elle coûte environ 30.000 euros (35.000 dollars américains), soit la moitié du prix du "Model S" sans options.



En contrepartie de ce prix plus abordable, la "Model 3" dispose de beaucoup moins d'options disponibles que ses deux grandes soeurs. Sa batterie, moins puissante, lui permet de rouler en autonomie sur 325 kilomètres, contre 613 kilomètres pour la "Model S". La voiture est en revanche équipée du même système de pilotage automatique que les deux autres modèles développés par Tesla.

Quelques heures seulement après sa présentation, la firme californienne avait déjà enregistré 115.000 pré-commandes pour sa "Model 3". Avec ce nouveau modèle plus accessible, Elon Musk, le patron de Tesla, espère

atteindre 500.000 ventes d'ici à 2018 et un million à l'horizon 2020. "La stratégie de Tesla est d'entrer sur le marché par le haut de gamme", avant de "se positionner rapidement plus bas pour produire de plus gros volumes et baisser les prix à chaque nouveau modèle", avait-il détaillé dans un post de blog (lien en anglais) datant d'août 2016.

Le nouveau modèle tout-électrique de Tesla devra faire ses preuves face à la " Chevrolet Bolt", sa concurrente sur le marché de la moyenne gamme lancée par General Motors en 2017. Disponible au prix de 37.000 euros aux États-Unis, a cependant effectué un mauvais départ : au premier semestre 2017, Chevrolet n'en avait écoulé que 7.592 exemplaires.