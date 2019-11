publié le 22/11/2019 à 11:33

Il ne ressemble à rien d’autre. Au croisement de la Citroën BX et de la Batmobile de Batman begins, comme une DeLorean qui aurait été passée à la moulinette minimaliste de Minecraft, le Cybertruck a tout du véhicule idéal pour vous conduire dans un monde post-apocalyptique à la Blade Runner avec ses lignes angulaires épurées en inox mat, son blindage à quasiment toute épreuve et sa benne capable d’embarquer un quad ou un barbecue.

Dévoilée dans la nuit du 21 au 22 novembre par Elon Musk lors d’un show futuriste à Hawthorne, en Californie, cette voiture électrique massive au look cyberpunk est le premier pick-up du catalogue du constructeur américain Tesla, qui s’attaque au marché très lucratif du véhicule utilitaire léger, la voiture la plus vendue sur le territoire américain depuis quarante ans.

Fruit de six années de développement, le Cybertruck promet de résister à tous les affres de notre époque à la faveur d’un alliage en acier inoxydable laminé à froid similaire à celui utilisé pour les fusées de SpaceX, l’entreprise spatiale dont Elon Musk est aussi le PDG. Sur la scène du centre de design de Tesla, ni les coups de masse, ni les jets de boules en acier n’ont réussi à en venir à bout. Le vitrage serait quant lui capable faire rebondir des balles de 9 millimètres, ce que la démonstration n'a pas totalement été en mesure de confirmer jeudi.

J'adore la réaction d'#ElonMusk quand finalement la vitre du #Cybertruck #Tesla se brise au contact de la balle d'acier 🤭



«Oh my fucking god» 😂 pic.twitter.com/GIG5UMwMX8 — Axel Coezard (@kakesinfo) November 22, 2019

Malgré sa silhouette imposante (6 mètres sur 2 et 2 mètres de hauteur), le Cybertruck se veut aussi véloce qu’une Porsche 911, capable de filer à quasiment 100 kilomètres/heure en moins de 3 secondes dans sa configuration la plus avancée. Décliné en trois modèles, il sera vendu 39.900 dollars avec un seul moteur électrique et 400 kilomètres d’autonomie pour l’entrée de gamme et jusqu’à 69.900 dollars avec un triple moteur électrique et 800 kilomètres d’autonomie pour le modèle supérieur. Il ne devrait pas sortir des usines de Tesla avant fin 2021.