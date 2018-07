publié le 29/03/2018 à 21:11

Les messages vocaux s'accumulent, et personne ne les écoute. Les répondeurs deviennent de plus en plus obsolètes, notamment auprès de la jeune génération. Écouter ses messages prendrait trop de temps, et nous sommes de plus en plus tenter de se dire que "si c'est important, on rappellera". BFMTV s'est demandé pourquoi les répondeurs sont en voie de ringardisation.



Les usages en matière de téléphonie ont beaucoup changé ces dernières années. 73% des Français possèdent un smartphone, d'après le baromètre du numérique 2017 de l'Arcep. Plus de la moitié des Français utilisent des applications de messagerie instantanée, et 10% disent les utiliser plus souvent que la téléphonie classique. Ce recul de la téléphonie classique participe également au recul des messages vocaux.

Mais il y a une "réinvention des usages", explique Laurence Allard, sociologue des usages numériques et enseignante à Lille 3, à BFMTV. En témoigne l'essor des notes vocales sur WhatsApp ou Facebook Messenger. "Comme il y a une multiplication des formes de communication, le temps d’écouter un message n’est plus pris par personne."