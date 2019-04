publié le 18/04/2019 à 19:31

À peine déployée par l'État français, la messagerie privée sécurisée destinée à remplacer des applications grand public comme WhatsApp ou Telegram pour les communications des agents des services de l'État et du gouvernement est déjà épinglée pour une faille de sécurité. Le chercheur en cybersécurité français connu sous le pseudonyme d'Elliot Alderson a découvert une brèche dans le contrôle d'accès de l'application, rapporte le site 01Net. En modifiant simplement une adresse mail personnelle, l'expert a réussi à contourner le système de sécurité du service pour accéder à son centre de contrôle.



"En théorie, l'application est réservée aux employés du gouvernement, en d’autre termes les personnes possédant une adresse e-mail en gouv.fr ou en elysee.fr," a-t-il confié au site spécialisé. "Dû à un problème de filtrage sur l'adresse e-mail lors de l'inscription, j'ai réussi à m'inscrire sur l'application en tant qu'employé de l'Elysée sans avoir d'adresse e-mail officiel. Ainsi, j’ai obtenu l’accès à tous les salons publics, les profils des gens inscrits, etc".

Le chercheur a contacté les services de l'État et les développeurs du protocole de communication Matrix sur lequel repose l'application pour leur communiquer le dysfonctionnement. Un correctif a rapidement été déployé pour colmater la brèche dans l'après-midi. Selon les développeurs de Matrix, aucun tiers ne l'a exploitée. Mais l'épisode adresse un bien mauvais signal pour une nouvelle messagerie censée protéger les communications de personnes œuvrant dans les rouages de l'État.

Je viens de regarder #Tchap la nouvelle appli sécurisé du gouvernement français. Et, put*** le résultat est horrible.@Elysee @gouvernementFR @EPhilippePM @EmmanuelMacron comment puis je vous contacter? C’est TRÈS TRÈS urgent.



Si vous avez des contacts je suis preneur. — Elliot Alderson (@fs0c131y) April 18, 2019

Conçue en collaboration avec la start-up franco-britannique New Vector, Tchap est une messagerie sécurisée qui utilise le chiffrement de bout en bout et est hébergée sur des serveurs de l'État. Elle est accessible aux personnes disposant d'une adresse mail professionnelle habilitée et pourra être ouverte ponctuellement à des personnes extérieures aux services de l'État. Son nom fait référence au télégraphe optique de Claude Chappe utilisé sous la Révolution jusqu'au milieu du XIXe siècle, qui est aussi célèbre pour avoir fait l'objet de l'un des tous premiers piratages de l'histoire.