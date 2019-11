Taxis volants : c'est déjà pour demain

L'éco and You du 08 novembre 2019

publié le 08/11/2019 à 10:40

Blade Runner, StarWars, Le Cinquième Elément... on y arrive ! 2035 : c'est dans 15 ans et le très sérieux cabinet Oliver Wyman estime qu'à cet horizon, on aura 60 à 90 villes dans le monde qui auront ces "taxis in the sky"... 40 à 60.000 véhicules électriques et autonomes dans les airs. La RATP espère même avoir quelques taxis Airbus à faire voler à Paris pour les JO de 2024.



On a déjà investi dans le monde 2 milliards sur ces projets... Vous avez déjà 170 prototypes qui volent dans le monde. Pour l'instant, ce sont très majoritairement des startups, mais comme toujours, quand les produits seront mûrs, les géants de l'aéronautique mettront quelques milliards sur la table pour racheter les startups.

Contraintes technologiques et législatives

Technologiquement, on est prêt. Même si on a encore des contraintes techniques parce que c'est bien connu, "le taxi, il va pas partout... mais surtout le taxi électrique, il ne marche pas au soda", comme le chantait Vanessa Paradis. Et au niveau des batteries, on espère beaucoup de la technologie hydrogène qui va permettre de stocker et de produire l'électricité. Et de toute façon, les batteries gagnent 3% d'autonomie en moyenne tous les ans.

Vous avez aussi la législation qu'il faut changer avec un risque qui limite actuellement le développement de la livraison en ville par drones dont rêve Amazon par exemple... Personne ne veut courir le risque d'un drone qui tombe sur des habitations en cas d'avaries. C'est sans doute pour ça que les premières routes commerciales et les premiers couloirs aériens seront ouverts en Chine et aux États-Unis

Des trajets à un prix abordable

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le coût du trajet serait raisonnable. Parmi les acteurs qui sont en train de se mettre sur les rangs, vous avez Boeing, Airbus. Cela prouve déjà que le projet est pris au sérieux mais vous avez aussi Uber qui y croit beaucoup. Pourquoi ? Tout simplement parce que le rêve ultime d'Uber, c'est de faire disparaître le chauffeur... Un peu comme le pressentait Robert de Niro dans Taxi Driver. Un taxi volant autonome coûtera à terme 30 à 40% moins cher qu'un taxi classique : en raison de l'absence de chauffeur à payer et vous avez un appareil qui tourne 24h/24 et 7 jours sur 7.

Les simulations qui ont été faites partent du principe que le taxi volant sera rentable à partir de 50 euros la course. Et c'est justement l'objectif que s'est fixée la RATP... Des courses de 30 km dès 2025, c'est-à-dire de quoi parcourir Roissy-Charles de Gaulle/Paris intra-muros pour le prix du forfait actuel : 50 à 55 euros.

Le chiffre : 3.580 euros

C'est le salaire moyen par mois des travailleurs indépendants. Cela concerne 3,2 millions de personnes en France. Mais la fourchette est large car vous avez aussi dans le lot les 900.000 auto-entrepreneurs qui, eux, ne gagnent que 470 euros par mois en moyenne.

La note : 2/20 à Las Vegas

La ville des casinos et des mariages express veut bannir les SDF de ses rues. La mairie va infliger 1000 dollars d'amende à toute personne qui dort sur le trottoir. C'est tout le paradoxe des villes de l'Ouest américain où vous avez les plus grosses fortunes du pays et aussi un taux de pauvreté énorme car l'immobilier y est inabordable.