TactiBelt, la ceinture qui aide les non-voyants à se diriger

Un doctorant de l'Université de Rouen et son équipe ont mis au point le prototype d'une ceinture sensorielle qui permet aux personnes non-voyantes ou malvoyantes de se repérer grâce à un système de vibrations. Elle transmet les informations nécessaires pour se diriger. Cette ceinture est un super GPS capable de prévenir la présence d'un d'obstacle. Elle indique également comment l'éviter et guide l'utilisateur pour l'emmener à l'adresse souhaitée.



Pour pouvoir utiliser la ceinture, le porteur doit être équipé de lunettes sur lesquelles sont fixées 2 caméras ainsi qu'une puce GPS. Ces lunettes vont voir à la place de la personne malvoyante et transmettre les informations à une application installée sur le smartphone de l'utilisateur. Ensuite, un algorithme va décrypter les informations reçues et les retranscrire via des vibrations à la ceinture TactiBelt.

En fonction du type de vibrations, l'utilisateur peut savoir s'il y a un obstacle devant lui. Plus il va s'en rapprocher plus la ceinture va vibrer fort et elle va lui indiquer en vibrant à droite ou à gauche, comment l'éviter. Il y aura un autre type de vibrations pour indiquer le chemin, un autre pour prévenir l'utilisateur qu'il est bien arrivé chez lui ou devant son restaurant favori. Le but est de faire en sorte que la personne non-voyante ou malvoyante soit totalement autonome et puisse se diriger seule.

La ceinture se porte à même la peau, sous les vêtements pour mieux ressentir les vibrations. Il faudra bien sûr un petit apprentissage pour reconnaître les différentes vibrations. TactBelt est actuellement au stade de prototype. Des essais sont prévus et ensuite éventuellement, une phase d'industrialisation.