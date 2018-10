Surface Go, la réponse de Microsoft à l'iPad

publié le 11/07/2018 à 09:05

Microsoft renouvelle sa gamme de PC portables 2-en-1 Surface avec la Surface Go, un nouveau modèle plus compact, plus abordable et moins puissant qui vise directement le dernier iPad lancé par Apple au printemps et les ChromeBook, plus populaires sur le marché de l'éducation.



Présentée dans la nuit du 9 au 10 juillet par la firme de Redmond, la Surface Go est un objet hybride à mi-chemin entre la tablette et le PC portable. Elle sera lancée en France fin août à partir de 449 euros et rejoint la Surface Pro (à partir de 749 euros), le Surface Laptop (à partir de 1.149 euros), le Surface Book 2 (à partir de 1.749 euros) et le Surface Studio (à partir de 2.839 euros).

Une tablette convertible en PC portable

La Surface Go se présente sous la forme d'une tablette à écran 10 pouces (1800 x 1200 pixels au ratio 3:2) évoluant sous Windows 10S, le système d'exploitation fermé de Microsoft, qui autorise seulement l'installation des applications provenant du Windows 10 Store pour plus de simplicité et de sécurité. Une simple mise à jour permet néanmoins de faire migrer la Surface Pro vers la version complète de Windows 10 pour pouvoir bénéficier de l'ensemble du parc applicatif Microsoft et installer des logiciels comme habituellement sous Windows.



Le dernier né de Microsoft est équipé du processeur Intel Pentium Gold 4417Y associé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Microsoft annonce jusqu'à neuf heures d'autonomie. Une seconde configuration est proposée avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage pour 559 euros. Une troisième offre 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage à un prix qui n'a pas été communiqué. Un modèle 4G sera proposé dans le courant de l'année.



La Surface Go est le PC hybride le moins cher lancé par Microsoft Crédit : Microsoft

La Surface Go peut se muer en PC portable dès lors qu'on lui adjoint des accessoires : un clavier détachable à fixer sur une portion aimantée commercialisé à partir de 99 euros, un stylet Surface Pen (99 euros) et une souris vendue 35 euros. La connectique est constituée d'un port USB-C qui permet de charger la tablette et d'envoyer un signal vidéo, d'un lecteur de cartes microSD et d'un port jack. Elle embarque une caméra à l'avant et à l'arrière.

Un peu plus chère que l'iPad 2018

Avec la Surface Go, Microsoft se rapproche de la taille et du prix de l'iPad, dont la dernière version lancée par Apple au printemps est disponible à partir de 359 euros. La tablette d'Apple propose le même processeur que l'iPhone 7 qui peut faire tourner quelques applications de retouche d'image et gérer des fonctionnalités de réalité augmentée. Mais elle est se situe en retrait sur le multitâche avec seulement 2 Go de mémoire vive. Le stylet Apple Pencil et le clavier sont également proposés en option par Apple.