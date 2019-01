Comment observer l'éclipse totale de Lune dans la nuit de dimanche à lundi

publié le 16/01/2019 à 19:02

C'est la dernière fois avant un long moment qu'il sera possible d'assister à un tel spectacle cosmique. La seule éclipse totale lunaire de l'année a lieu en tout début de semaine prochaine, dans la nuit de dimanche à lundi. La Terre, le Soleil et la Lune s'aligneront peu avant le lever du jour. Notre satellite naturel plongera complètement dans l'ombre de notre planète et sa face visible sera peu à peu dévorée par l'obscurité pour prendre une teinte cuivrée.



Ce phénomène, propre à chaque éclipse totale, est appelé "Lune de sang. Il est dû au fait que les rayons du soleil n'atteignent alors plus la Lune directement mais sont filtrés par l'atmosphère terrestre, qui laisse plutôt passer les rayons bleus, et convergent réfractés vers la Lune qui affiche alors une couleur orangée.

L'éclipse du 21 janvier devrait aussi coïncider avec un autre phénomène beaucoup plus commun, une illusion lunaire, ou "super Lune", pendant laquelle le satellite de la Terre est près de son périgée (son point le plus proche nous), 358.000 km ici, alors que sa position oscille entre 355.000 et 405.000 kilomètres. Il apparaît beaucoup plus grand et brillant que d'habitude alors que son diamètre apparent reste identique.

Cette éclipse est la dernière manifestation d'une série de trois éclipses totales en six mois. La dernière s'est déroulée cet été, le 27 juillet 2018, la plus longue du XXIe siècle. Pour assister à un spectacle similaire en France, il faudra ensuite patienter jusqu'en 2029.

Dans la nuit du 21 janvier, la Lune passera d'Ouest en Est dans l'ombre de la Terre Crédit : Wiki Commons

Un pic de 62 minutes à 5h41 du matin

Une grande partie des habitants de la planète pourra profiter du phénomène. Pour les Américains du Nord et du Sud, l'éclipse totale sera visible au début et au milieu de la nuit. En Afrique et en Europe, ce sera à la fin de la nuit, juste avant le lever du jour, et surtout sur la façade Atlantique.



En France, le spectacle sera observable dans tout le pays entre 4h30 et 7h30, pour peu que la météo soit clémente. Cela n'en prend pas le chemin pour l'instant. À ce jour, Météo France prévoit de la pluie et un ciel nuageux sur la plupart des régions.



L'intégralité de l'éclipse durera plus de cinq heures. Le début du phénomène est prévu pour 3h36 du matin. Il doit s'achever au plus tard à 8h48. La phase la plus spectaculaire, l'éclipse lunaire pénombrale, doit débuter à 5h41 et se terminer à 6h43. Durant ces 62 minutes, la Lune traversera la part d'ombre de la Terre. Contrairement aux éclipses solaires qui nécessitent des lunettes, ce pic pourra être observé à l’œil nu et sans danger.

Le déroulé de l'éclipse totale de Lune du 21 janvier Crédit : AFP

Si vous souhaitez observer l'éclipse dans des conditions optimales, l'Association française d'astronomie (AFA) accueille des visiteurs dans plusieurs clubs à travers la France. Et si le ciel est capricieux, des chaînes YouTube ont d'ores et déjà prévu de diffuser le phénomène en direct sur Internet.