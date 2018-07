publié le 30/01/2018 à 20:36

Un phénomène céleste plutôt rare a illuminé le ciel, mercredi 31 janvier : une "super Lune bleue de sang". Derrière cette formulation emphatique, un poil sensationnaliste, on retrouve en fait la combinaison de trois rendez-vous astronomiques : une "super Lune" (lorsque la pleine Lune coïncide avec le moment où l'astre céleste est au plus près de la Terre), une "Lune bleue" (la seconde pleine lune de janvier), et une Lune de sang (une éclipse lunaire totale pendant laquelle notre satellite revêt une teinte cuivrée). Un tel alignement n'a pas eu lieu depuis le 31 mars 1866.



L'événement a offert un spectacle appréciable pour ceux qui ont pris la peine de l'observer. Cette "super Lune bleue de sang" semblait 14% plus grosse et 30% plus brillante que d'ordinaire. La distance Terre-Lune était alors de 359.000 kilomètres, soit très près de son périgée. À son apogée, l'orbite lunaire atteint 406.000 km.

Un phénomène visible sur Internet depuis la France

Ce n'était pas la peine de lever les yeux aux ciels depuis le territoire français. Le phénomène était observable seulement en Asie, dans l'océan Pacifique, en Russie, dans l'Ouest de l'Amérique du Nord et un peu dans l'est. Seuls les Français de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ont pu en profiter à partir de 00h51, heure locale.

À Paris et dans le reste de la France métropolitaine, le phénomène a débuté en fin de matinée. La Lune a commencé à plonger dans l'ombre de la Terre vers 11 heures. L'éclipse totale a eu lieu entre 13 heures et 14 heures et la sortie de l'ombre a prolongé le phénomène jusqu'à 16 heures environ. L'ensemble du phénomène a duré un peu plus de 5 heures.



La Nasa proposait un streaming en direct sur son site et sur sa chaîne de télévision depuis la fin de matinée heure de Paris. Un fil Twitter a également été entretenu tout le long de l'événement. Le site spécialisé Sloosh a retransmis également un live avec une explication du phénomène.