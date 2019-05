Street-Vet le poteau qui analyse l'urine de votre chien

publié le 12/05/2019 à 08:20

C'est une grande marque de produits pour animaux qui est à l'origine de Street-Vet, une innovation qui permet de pallier un oubli récurrent chez les maîtres : la visite médicale chez le vétérinaire ! On estime qu'environ un million de chien ne font pas leur analyse d'urine annuelle ! Pourtant elle permet d'identifier des maladies comme le diabète, les problèmes rénaux etc....



Street-Vet, c'est un poteau, installé dans la rue et surmonté d'un panneau d'affichage. Ca semble assez banal mais c'est en réalité très sophistiqué. A la base de ce poteau, il y a une sorte de plateforme en métal anti-dérapant, recouverte d'une grille et en dessous on trouve un entonnoir. Le chien fait donc pipi dans l'entonnoir, l'urine est récupérée et analysée.

Si le principe de fonctionnement semble simple, dans la pratique il a fallu résoudre quelques difficultés pour son utilisation, la première étant d'obliger le chien à faire pipi sur le poteau. Un système de diffusion de phéromones, ces molécules chimiques qui attirent presqu'à coup sûr l'animal, est installé sur le poteau. Pour l'analyse des urines, des bandelettes en papier et imbibées de réactifs sont installées sous l'entonnoir. Quand l'urine tombe sur la bandelette, et s'il y a quelque chose d'anormal, la bandelette affiche une couleur, une camera analyse le résultat en 30 secondes et l'affiche sur l'écran au dessus du poteau.

> PURINA - STREET-VET FR

Le but de Street-Vet est d'avertir le maître et de l'inciter à emmener son chien chez le vétérinaire. . Le panneau va par exemple afficher que l'animal a trop de glucose dans le sang, signe qu'il a peut-être du diabète. 3 autres problèmes peuvent être détectés : une insuffisance rénale, un déséquilibre alimentaire ou une infection urinaire. Il est même possible de télécharger directement les résultats via une connexion sans fil les résultats d'examens sur son smartphone pour les montrer au vétérinaire.



Par soucis d'hygiène, après le passage de chaque chien, le poteau, la plateforme et l’entonnoir sont nettoyés automatiquement. Les bandelettes sont elles dans un environnement stérile.



Street-Vet est en période de tests. Il a déjà était installé 3 semaines dans certaines rues de Paris. L'entreprise a eu des demandes venant de Russie et du Canada.