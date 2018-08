publié le 23/08/2018 à 17:15

On pourrait croire à une aurore boréale, mais il n'en est rien. Ce phénomène lumineux se révèle être un véritable mystère pour les scientifiques de la Nasa. Il se manifeste de la même façon que les aurores boréales, dans la nuit, au-delà des cercles polaires sous la forme d'une traînée violette.



C'est une trentaine de photographes amateurs du ciel du Grand Nord assistant à cet étrange spectacle qui a réveillé l'intérêt des scientifiques en partageant des photos et des vidéos sur le site Aurorasaurus.org.

Ce site, financé par la Nasa et la National Science Foundation, est dirigé par Elizabeth McDonald, astronome au Goddard Space Flight Center de la Nasa, et permet aux citoyens de signaler et d'améliorer interactivement la prévision immédiate de la météorologie spatiale, et de témoigner de cet étrange halo lumineux baptisé "Steve". L'existence de cet événement nocturne est donc parvenu aux oreilles des scientifiques qui cherchent désormais à comprendre ce qui le provoque.

Un phénomène très différent des aurores boréales

De son vrai nom "Strong Thermal Emission Velocity Enhancement" (forte augmentation de la vitesse d'émission thermique), Steve est bien différent des aurores boréales. Ces dernières sont provoquées par l'interaction entre les particules chargées des vents solaires et la haute atmosphère. Or, un tel déferlement d'énergie n'a pas été retrouvé chez Steve, expliquent les scientifiques d'Aurorasaurus.



Selon les images réunies par les citoyens, les chercheurs ont pu souligner une autre différence. Les aurores boréales se présentent dans une forme ovale aux tons vert, bleu et rouge. À l'inverse, les phénomènes Steve sont violets, se composent d'une ligne, avec un début et une fin et durent entre 20 minutes et une heure.



Même si les aurores boréales et Steve sont créés de la même manière, ce dernier se déplace sur des lignes de champ magnétique différentes, à des latitudes beaucoup plus basses que celles de la plupart des aurores boréales. En revanche, Steve apparaît systématiquement en présence d'aurores.

Mieux comprendre son influence sur la météo spatiale

Conclusion : les scientifiques savent désormais que des processus chimiques inconnus ont lieu dans la zone sous-aurorale. "Steve peut nous aider à comprendre comment les processus chimiques et physiques de la haute atmosphère terrestre peuvent parfois avoir des effets notables dans les basses couches de l'atmosphère terrestre", déclare Elizabeth McDonald.



Pour l'instant, aucun appareil spatial n'a été configuré pour photographier ou filmer Steve, et les satellites effectuant des rotations autour de la Terre (en seulement 90 minutes) sont trop rapides pour l'analyser. Hormis les œuvres amateurs, son enregistrement au sol et par satellite est donc rare. "Rassembler plus de données sur Steve nous aidera à mieux comprendre son comportement et son influence sur la météo spatiale", explique Elizabeth McDonald sur le site de la Nasa.

Steve, le phénomène inconnu qui interroge les scientifiques Crédits : Flickr @NASA Goddard Space Flight Center | Date : 23/08/2018 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Steve, le phénomène inconnu qui interroge les scientifiques Crédits : Flickr @NASA Goddard Space Flight Center | Date : Steve, le phénomène qui interroge les scientifiques Crédits : Flickr @Nasa Goddard Space Flight Center | Date : 1 / 1 < > +