SpaceX va envoyer des touristes autour de la Lune

publié le 28/02/2017

Pour la première depuis la fin des missions américaines Apollo au début des années 70, des vols habités pourraient revenir en orbite autour de la Lune. "Nous sommes très heureux d'annoncer que SpaceX a été sollicitée par deux personnes privées pour effectuer un vol autour de la Lune à la fin de l'année prochaine", a annoncé lundi la société américaine fondée et dirigée par le milliardaire Elon Musk.



"Ils ont déjà versé un dépôt important pour une mission autour de la Lune", ajoute SpaceX. "Nous prévoyons d'effectuer des examens de santé et d'évaluation de leur condition physique ainsi que de commencer les premiers entraînements plus tard cette année", précise la société. "D'autres personnes ont également exprimé un vif intérêt et nous nous attendons à ce que d'autres en fassent autant", indique-t-elle ajoutant que des informations supplémentaires seront données quant à ces équipages privés une fois qu'ils seront approuvés pour le vol.



Ces touristes voleront à bord du vaisseau spatial Dragon 2. C'est une version de la capsule de fret Dragon destinée au transport des astronautes mise au point dans le cadre d'un contrat avec la Nasa. La capsule effectuera son premier vol, sans astronaute, vers la Station spatiale internationale (ISS) plus tard cette année. Dragon 2 sera lancée par la version lourde de la fusée Falcon 9 de SpaceX, le "Falcon Heavy" qui est en développement et dont le premier vol d'essai est programmé pour cet été. Falcon Heavy sera le lanceur le plus puissant à atteindre l'orbite terrestre depuis la fusée Saturn V de la mission Apollo vers la Lune, affirme SpaceX.

