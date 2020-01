et AFP

publié le 19/01/2020 à 14:21

SpaceX va tenter d'éjecter en urgence des astronautes d'une fusée à quelques 19 kilomètres de la Terre, ce dimanche 19 janvier. C'est le dernier grand test, avant l'envoi dans deux mois d'un équipage de la Nasa vers la Station spatiale internationale (ISS).

Le test est prévu entre 8 heures et 14 heures, heures locale, depuis le centre spatial Kennedy en Floride (États-Unis). Il devait au départ avoir lieu la veille, mais a été repoussé en raison de la météo, ainsi que d'une mer agitée dans la zone d’amerrissage. Il n'y aura personne à bord.

Une capsule, intitulée Crew Dragon, est fixée au sommet d'une fusée elle est programmée comme si l'engin devait aller en orbite. Mais une minute et 24 secondes après le décollage, vers 19 kilomètres au dessus de l'Atlantique, elle simulera une anomalie et une séquence d'abandon sera enclenchée. De puissant propulseurs seront allumés pour éjecter la capsule et se distancer de la fusée.

La fusée pourrait devenir une "boule de feu"

La cabine doit poursuivre sa course, jusqu'à environ 40 kilomètres d'altitude avant de retomber naturellement dans l'océan Atlantique, freinée par quatre parachutes. La fusée, elle, doit se désintégrer en vol. Elle pourrait créer une "boule de feu", selon la société d'Elon Musk.

La Nasa, en contrat avec SpaceX a urgemment besoin de certifier des engins capables de transporter ses astronautes vers l'ISS car depuis 2011, les États-Unis doivent utiliser des fusées Soyouz, seules capables de sauver leur équipage en cas de problème.

En mars dernier, SpaceX a réussi un aller-retour vers la station spatiale à vide. Un premier test de la capsule n'a pas fonctionné, en avril. Le premier vol habité de Crew Dragon devrait avoir lieu au tout début du mois de mars, selon la Nasa.