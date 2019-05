publié le 01/05/2019 à 07:20

Retour aux affaires courantes pour SpaceX. Dix jours après l'incident qui a endommagé la capsule Crew Dragon et mis entre parenthèses ses projets de vol habité pour le compte de la Nasa, dont les circonstances n'ont pas encore été éclaircies, l'entreprise aérospatiale américaine fondée par Elon Musk retrouve la base de lancement de Cap Canaveral pour une mission plus ordinaire.



Une fusée Falcon 9 doit décoller ce mercredi 1er mai pour ravitailler la Station spatiale internationale. Reportée à plusieurs reprises ces dernières semaines, la mission CRS-17 doit s'élancer à destination du vaisseau cargo Dragon en orbite à 400 kilomètres au-dessus de la Terre à partir de 9h59 (heure française). Le lancement sera à suivre en direct sur le site et sur la chaîne YouTube de SpaceX.

Ce lancement sera le 17e réapprovisionnement de SpaceX dans le cadre du contrat de services CRS-17 liant l'entreprise à la Nasa et la 70e mission de Falcon 9 depuis 2010. Plus de 2,5 tonnes de vivres et fournitures, du matériel informatique, des instruments scientifiques et des pièces de rechange pour l'entretien de la station doivent être convoyés jusqu'à l'ISS pour l'occasion. La fusée doit mettre environ deux jours pour atteindre la Station.