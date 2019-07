SpaceX révèle la cause de l'explosion de la capsule DragonCrew

publié le 18/07/2019 à 18:31

On connaît enfin les causes de la mystérieuse explosion survenue lors d'un test de la capsule habitable Crew Dragon de SpaceX au centre spatial Kennedy à Cap Canaveral le 20 avril dernier. Les équipes d'Elon Musk menaient l'enquête depuis plusieurs semaines pour faire la lumière sur l'incident qui a perturbé la feuille de route du développement de la capsule censée assurer les futurs vols habités des États-Unis entre la Terre et la Station spatiale internationale. Les conclusions ont été publiées le 15 juillet sur le site de SpaceX.

Longtemps qualifié de simple "anomalie" par SpaceX et la Nasa, l'explosion a en fait été provoquée par la fuite d'un composant sur le système de propulsion d'urgence de Dragon qui a permis à du péroxyde d'azote, un liquide comburant NTO, de s'écouler dans des tubes d'hélium à haute pression, déclenchant une réaction en chaîne qui mené à l'explosion de la capsule.

Cette "réaction entre le titane et le NTO à haute pression n'était pas attendue", précise SpaceX, assurant que "les leçons tirées du test permettront d'améliorer encore la sécurité et la fiabilité ds véhicules de vol".

La capsule Crew Dragon est censée devenir l'un des deux taxis de l'espace de la Nasa pour la Station spatiale internationale d'ici la fin de l'année. Le premier vol habité, avec deux astronautes, était prévu avant la fin de l'année. Une perspective qui n'est pas encore totalement abandonnée par SpaceX, même si le timing est de plus en plus difficile à tenir.

L'incident a d'ores et déjà contrarié les desseins des États-Unis qui avaient annoncé en mars leur ambition de faire revoler des astronautes américains depuis le sol américain cette année. Signe des temps, SpaceX a subi un nouvel incident mercredi : le prototype d'une fusée Starship a pris feu lors d'un essai du moteur. Cette fusée doit réaliser un futur vol habité autour de la Lune.