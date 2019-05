SpaceX retarde à nouveau sa mission de ravitaillement de l'ISS

publié le 03/05/2019 à 16:38

Les ennuis s'accumulent pour SpaceX. Deux semaines après l'explosion de la capsule Crew Dragon qui a mis entre parenthèses les projets de vol habité pour le compte de la Nasa, l'entreprise aérospatiale américaine fondée par Elon Musk doit désormais composer avec une mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale plus compliquée que prévue.



Une fusée Falcon 9 doit décoller pour l'ISS afin d'apporter des vivres, des fournitures et des instruments scientifiques à l'équipage dans le cadre de la mission CRS-17. Cette mission est censée être une opération de routine pour SpaceX qui en a déjà mené à bien seize depuis le début du contrat avec la Nasa en 2012.

Des soucis ont contraint l'entreprise à décaler le lancement à plusieurs reprises. La fenêtre de tir a été fixée tour à tour au 26, au 30 avril puis au 1er mai, date à laquelle la Nasa a demandé à SpaceX de patienter quelques jours en raison d'un problème technique nécessitant quelques réparations dans la Station.

Finalement décalé au 3 mai, le lancement a été à nouveau reporté ce vendredi matin à cause d'un problème sur la barge de récupération du lanceur et d'une fuite d'hélium. La prochaine échéance est pour l'instant fixée au samedi 4 mai. Si la météo est clémente et tous les astres alignés, le lancement sera à suivre en début de matinée, à 7h48 (heure française) sur le site de SpaceX. La capsule devra ensuite restée amarrée à l'ISS jusqu'à la fin du mois.