SpaceX : pourquoi le milliardaire s'envolera-t-il avec des artistes ?

publié le 18/09/2018

L'annonce avait été faite par Elon Musk, lundi 17 septembre. SpaceX a signé "avec le premier client privé du monde pour se rendre autour de la Lune". Yusaku Maezawa, un milliardaire qui a fait fortune dans la vente en ligne de vêtements, s'envolera donc en 2023 dans une des fusées SpaceX. Et il ne sera pas tout seul : le milliardaire a décidé de s'accompagner d'artistes.



"Je voudrais inviter six à huit artistes du monde entier à se joindre à moi lors de cette mission sur la Lune", a-t-il déclaré lundi 17 septembre, lors de la cérémonie de présentation à Los Angeles. Le milliardaire de 42 ans a ajouté que ces artistes "auront à créer quelque chose à leur retour sur Terre". Passionné d'art contemporain, Yusaku Maezawa souhaite immortaliser son voyage par le biais du regard et d’œuvres d'artistes. "Leurs chefs-d'oeuvre inspireront tous les rêveurs qui sommeillent en nous", a-t-il dit.

Les artistes seront choisis par le milliardaire lui-même. Il commencera par contacter les artistes qu'il aime : peintre, sculpteur, photographe, musicien, réalisateur, styliste et architecte. "S'il vous plaît, ne dites pas non !" a-t-il lancé à ceux qu'il invitera un jour. Ces privilégiés seront les premiers humains à faire le tour de la Lune depuis la fin du programme Apollo, en 1972.

Le paiement total fait par Yusaku Maezawa, dont le montant est estimé à environ 5 milliards de dollars, permettra non seulement de développer l'engin mais aussi de réserver toutes les places destinées à lui-même et aux artistes.