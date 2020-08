publié le 15/08/2020 à 08:03

Avec son superbe écran 4K au format cinéma, ses fonctionnalités photo et vidéo avancées et sa compatibilité 5G, ce smartphone au positionnement élitiste va-t-il trouver son public ? Disponible depuis cet été, le Xperia 1 II est le nouveau fer de lance de Sony dans la téléphonie mobile. Malgré des ventes en berne, le constructeur japonais n'a pas renoncé à creuser son sillon parmi les marques premium et revient avec une nouvelle référence qui s'appuie pour l'essentiel sur son savoir-faire en matière de caméra pour se distinguer de la concurrence.

Vendu au prix de 1.200 euros, ce smartphone élancé au look minimaliste et aux finitions élégantes se pose comme un rival de l'iPhone 11 Pro et du Galaxy S20 Ultra sur le segment des mobiles très haut de gamme. Il met l'accent sur l'image, avec un très bel écran Oled de 6,5 pouces au ratio 21:9. Un format cinémascope tout en longueur qui en fait un combiné confortable pour regarder un film en plein écran (les bandes noires disparaissent naturellement) mais plus difficile à manipuler à une main.

L'écran affiche une définition 4K et offre d'excellents contrastes même si le gain de qualité n'est pas très notable à l’œil nu par rapport à une dalle QHD. D'autant que certains diffuseurs comme Netflix limitent automatiquement leurs images au Full HD. Contrairement aux derniers smartphones de cette gamme de prix de OnePlus, Samsung ou Google, le Xperia 1 II dispose seulement d'un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et offre des animations un peu moins fluides que certains concurrents.

Le Xperia 1 II est vendu 1200 euros par Sony Crédit : RTL

Sony a intégré deux haut-parleurs sous l'écran et mis en place un système dynamique de vibrations pour renforcer l'immersion selon les éléments affichés à l'écran durant le visionnage d'une vidéo ou une partie de jeu vidéo. Supprimée de la précédente génération de Xperia, la prise Jack fait son retour pour le plaisir des audiophiles.

Sony signe une copie classique sur le plan de l'équipement général du téléphone avec le dernier processeur Snapdragon 865 avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage, une interface Android classique et une batterie de 4.000 mAh qui offre une bonne autonomie et autorise la charge rapide.

Des fonctionnalités photo et vidéo très poussées

La particularité du téléphone se situe dans ses applications de prise de vue. Spécialiste de l'image, Sony conçoit depuis longtemps certains des capteurs photo les plus populaires à l'intérieur des smartphones mais s'est fait distancer ces dernières années par Apple, Google et Huawei dans la bataille du traitement algorithmique de l'image, pour convertir les informations récoltées par les capteurs en photo.

Globalement, l'appareil photo du Xperia 1 II réalise des photos équilibrées et réalistes de jour comme de nuit, à condition de disposer d'une source de luminosité à proximité. Mais elles sont un peu plus ternes que les clichés des meilleurs photophones du moment (iPhone 11 Pro, Pixel 4, Huawei P40 Pro) qui appliquent un traitement plus prononcé après la captation. Pour tirer son épingle du jeu, Sony mise sur la renommée et l'identité de sa gamme de boîtiers professionnels Alpha dont l'interface et certaines fonctions sont intégrées aux logiciels Photo et Cinéma Pro.

Le Xperia 1 II propose des fonctions photo et vidéo issues des appareils autonomes de Sony

En plus de l'appareil photo classique, cette application offre des fonctionnalités proches de celles utilisées par les appareils professionnels de Sony et un mode manuel qui permet de jouer sur la sensibilité des différents objectifs du téléphone (un triple capteur 12 Mpx avec module grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif signé Zeiss) pour ajuster précisément l'exposition, la balance des blancs, choisir un focus manuel ou automatique, sélectionner l'un des trois objectifs (16 mm, 24 mm; 70 mm) ou appliquer des filtres. Sony a poussé la ressemblance jusqu'à ajouter un bouton déclencheur physique sur la tranche du smartphone pour lui donner un air de véritable appareil photo.



Dans la même logique, Sony propose un logiciel Cinéma Pro pour proposer des fonctions de captation vidéo proches de celles de ses caméras autonomes avec la possibilité de filmer en 4K HDR à 60 images par seconde, de jouer sur la sensibilité des objectifs, la mise au point l'ISO et d'effectuer des montages dans un éditeur de vidéo intégré.



Ce mode professionnel fera le bonheur des photographes et vidéastes avisés et des adeptes des appareils photo et caméras autonomes de Sony qui pourront obtenir des images très différentes de celles proposées par les smartphones classiques en tirant profit des capacités du Xperia 1 II tout en bénéficiant de l'expérience attendue d'un smartphone haut de gamme en 2020 (écran Oled, performances, son, étanchéité). Les autres n'auront pas forcément intérêt à investir 1.200 euros dans ce modèle atypique qui souffre de la comparaison avec la concurrence sur quelques points (écran 60 Hz, capteurs 12 Mpx, format encombrant, applications photo difficiles à maîtriser).