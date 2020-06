publié le 11/06/2020 à 09:01

A quoi vont ressembler les jeux de la PS5 ? Le constructeur japonais Sony a donné rendez-vous aux fans de "gaming" jeudi soir pour son premier grand événement autour de la PlayStation 5. La présentation, baptisée "le futur du jeu vidéo", va permettre de découvrir les nouveaux titres spécialement conçus pour la console et susciter l'appétit du public avant son lancement espéré en fin d'année.

La conférence devait initialement avoir lieu il y a une semaine mais elle a été décalée en raison des manifestations contre le racisme qui ont lieu aux Etats-Unis et à travers le monde depuis la mort de George Floyd. L'événement, d'une durée d'une heure, est programmé pour 22 heures (heure de Paris). Il sera diffusé sur YouTube, Twitter et sur la plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch.

Il va vraisemblablement falloir encore patienter pour connaître le design et le prix de la PS5. Sony a prévu de mettre l'accent sur les jeux de la future console jeudi. La firme a d'ores et déjà précisé que seuls les titres disponibles au lancement de la console seront évoqués. Même si le secret a été bien gardé jusqu'ici, la presse spécialisée s'attend à découvrir des images des prochains titres des franchises phares Call of Duty et Resident Evil mais aussi d'exclusivités comme Silent Hill ou les suites de Bloodborne et Horizon Zero Dawn.

Dans un communiqué, le directeur de la communication des contenus du groupe Sid Shuman a indiqué que les extraits des jeux seront diffusés avec une résolution de 1080p pour 30 images par seconde et ne constitueront donc qu'un aperçu du potentiel de la console, capable, sur le papier, de gérer une résolution en 4K à 60 images par seconde. Le dirigeant de Sony a d'ailleurs recommandé au public de suivre la conférence avec un casque pour profiter de l'immersion sonore des jeux, qui s'annonce comme l'un des points forts de la machine.

Les jeux vidéo vont entrer dans une nouvelle ère cette année. D'ici novembre à décembre, l'emblématique PlayStation de Sony va connaître sa cinquième mise à jour et sa rivale Xbox de chez Microsoft sera déclinée dans sa quatrième génération. Les deux consoles promettent des graphismes plus détaillés, une fluidité accrue et des temps de chargement réduits.