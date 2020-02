Sony lance son nouveau Xperia 1 II pour concurrencer le Galaxy S20 et l'iPhone 11

publié le 24/02/2020 à 14:41

Malgré l'annulation du Mobile World Congress de Barcelone, qui a fait les frais de l'épidémie mondiale de coronavirus, Sony a maintenu sa conférence de presse prévue ce lundi 24 février à 8h30. Diffusé en ligne, sans aucun public dans la salle, l'événement a permis à la marque de lever le voile sur le Xperia 1 II, son premier smartphone 5G.

Vendu à 1.199 euros au printemps (200 euros de plus que son prédécesseur), ce grand smartphone élancé se positionne clairement comme un rival de l'iPhone 11 Pro et du Galaxy S20 Ultra sur le segment des mobiles très haut de gamme.

Au-delà de sa compatibilité avec le nouveau standard de réseau mobile 5G, qui sera la norme pour tous les appareils haut de gamme cette année, le Xperia 1 II met l'accent sur l'image et le son pour s'imposer dans cette catégorie très sélect et regagner quelques parts de marché.

Comme ses prédécesseurs, il revendique le savoir faire de Sony en matière d'image avec une très belle dalle 4K Oled de 6,5 pouces au format cinéma 21:9, une compatibilité HDR et un taux de rafraîchissement "équivalent 90 Hz" augurant d'un affichage plus fluide des animations et des pages Web lors du défilement de l'écran.

Sony a conclu un partenariat avec Activision Blizzard pour proposer le célèbre jeu vidéo Call of Duty Mobile dans son nouveau bijou et tirer profit de son confortable écran. Le constructeur met aussi en avant la technologie Tidal 360 Reality Audio (via trois mois d'essai gratuits) et la compatibilité Dolby Atmos pour offrir un rendu sonore plus immersif à la faveur de ses deux haut-parleurs en façade. Fait rare dans l'industrie, la prise Jack fait son retour pour brancher des casques filaires.

Des fonctions photo plus poussées

Baptisé "mark II", à l'instar de plusieurs références d'appareils photo numériques, le dernier Xperia veut apparaître comme un expert de l'image. Sony mise pour cela sur les capacités du triple capteur 12 Mpx du téléphone. Signées Zeiss, ces optiques comprennent un module grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif, associées à un capteur iTOF de profondeur.

L'appareil photo du Xperia 1 II est doté d'une triple optique Zeiss Crédit : Sony

L'appareil photo du Xperia 1 II comprend un mode professionnel Crédit : Sony

Cette configuration permet au Xperia 1 II shooter en rafale jusqu'à 20 images par seconde pour immortaliser des scènes en mouvement avec plus de précision. Le smartphone reprend aussi la fonctionnalité de mise au point automatique Eye AF qui permet de suivre l’œil des personnes et des animaux en continu. Et un mode professionnel permet de jouer plus précisément sur la sensibilité des objectifs. Sony promet également une meilleure gestion des couleurs et de la lumière en basse luminosité.



Pour le reste, le Xperia 1 II repose sur le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 865 associé à 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. L'autonomie est assurée par une batterie de 4.000 mAh avec charge sans-fil. Il sera disponible au printemps en coloris noir et violet au prix de 1.199 euros, un tarif qui le place au-dessus de l'iPhone 11 Pro (1.159 euros) et en-dessous du Galaxy S20 Ultra (1.359 euros).



Sony a également levé le voile sur le Xperia 10 II, un téléphone milieu de gamme à écran OLED 6 pouces au format 21:9 résistant à l'eau et à la poussière avec un triple appareil photo 12 Mpx+ 8 Mpx + 8 Mpx dont un ultra grand-angle (369 euros au printemps).