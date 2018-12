publié le 19/12/2018 à 20:07

Le 22 décembre prochain aura lieu le solstice d'hiver, soit le jour le plus court de l'année. Dans l'hémisphère nord, les jours commenceront à s'allonger, quand ils raccourciront dans l'hémisphère sud. Le solstice interviendra très précisément à 23h22 et marquera officiellement l'arrivée de l'hiver.



Et cet événement n'arrivera pas seul cette année puisqu'il s'accompagnera d'une pleine lune et d'une pluie de météores, rapporte Forbes. En effet, la dernière pleine lune de cette année 2018 débutera à 18h50. Forbes précise qu'il faudra attendre 2094 pour que ces deux phénomènes se produisent en même temps. La veille, Mercure et Jupiter seront visibles, en même temps, dans la nuit.

Et comme si cela ne suffisait pas, il sera possible d'observer une pluie d'étoiles filantes, des Ursides, les 21 et 22 décembre.