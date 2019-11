Snapchat lance un filtre pour vieillir et se rajeunir inspiré de FaceApp

publié le 22/11/2019 à 18:40

Snapchat veut vous faire voyager dans le temps grâce au machine learning. L’application au petit fantôme jaune déploie ce vendredi 21 novembre un nouveau filtre intitulé Time Machine qui permet de vieillir ou de se rajeunir artificiellement en quelques secondes avec un résultat plutôt convaincant.

Disponible avec la dernière mise à jour de l’application, cette fonction n’est pas sans rappeler FaceApp, une application russe capable de vieillir un visage à partir d’une photo qui a connu un succès fulgurant ces derniers mois.

Contrairement à FaceApp, dont les conditions d’utilisation et des liens supposés avec le Kremlin avaient suscité l’inquiétude, le filtre de Snapchat ne nécessite pas de télécharger une photo et de céder ses droits à l’éditeur de l’application. Time Machine fonctionne en temps réel, à travers la caméra du smartphone, en mode selfie ou sur un autre visage, fixe ou en mouvement.

Avec Time Machine, Snapchat veut surfer sur le succès de FaceApp Crédit : Snap

Il suffit de balayer le curseur pour se vieillir ou se rajeunir progressivement selon ses envies. Il est possible de capturer le résultat en photo ou de filmer le processus en vidéo.

Time Machine permet à Snapchat d'élargir un peu plus sa palette de filtres et de fidéliser davantage ses 210 millions d’utilisateurs quotidiens face à la concurrence d’Instagram, qui lui a pris beaucoup de parts de marchés en copiant les filtres à selfies et les stories, ses fonctionnalités phares.