publié le 29/11/2017 à 18:35

Snapchat fait peau neuve pour sortir la tête de l'eau. En proie à des résultats financiers décevants, l'application au fantôme a engagé une refonte de son interface visant à rendre le service plus accessible dans l'espoir d'attirer de nouveaux utilisateurs. Attendue pour le 4 décembre, cette mise à jour majeure est finalement déployée à partir du mercredi 29 novembre, a annoncé l'entreprise de Venice Beach. Son PDG et cofondateur, Evan Spiegel, a présenté les grandes lignes de cette nouvelle version à la presse et dans une tribune publiée sur Axios.



Evan Spiegel profite de l'occasion pour régler ses comptes avec Facebook, qui a provoqué le déclin de Snapchat en copiant et développant le système des Stories sur ses propres réseaux sociaux. Dans une référence non voilée aux fake news qui embarrassent tant Mark Zuckerberg, le jeune milliardaire tacle le "fil d'actualité personnalisé", au cœur de l'interface du premier réseau social mondial, qui a "révolutionné la façon dont nous partageons et consommons du contenu" mais est coupable à ses yeux d'avoir porté "un coup très dur aux faits, à nos cerveaux, et au monde des médias.

Prenant ses distances avec Facebook, Evan Spiegel affirme la singularité de son application en séparant clairement les contenus sociaux des publications des médias et des influenceurs dans sa nouvelle interface. Une séparation nécessaire, selon lui, au "renforcement des relations entre vos amis et vous et entre les médias et vous".

À gauche les amis, à droite les contenus publics

L'application s'ouvre toujours sur l'appareil photo mais les amis sont donc maintenant séparés des médias. Les messages, les bitmojis et les stories des amis sont rassemblés dans un écran accessible en swipant vers la gauche. L'algorithme n'affiche plus forcément les discussions les plus récentes en premier.



Snapchat met en place une présentation dynamique, mise à jour automatiquement en fonction des interactions de l'utilisateur. L'objectif est de trouver plus rapidement les contacts avec qui vous voulez discuter sans avoir à les faire défiler.

Snapchat met à jour son application Crédit : Snap Inc.

De l'autre côté de la caméra, un swipe vers la droite donne accès aux contenus médiatiques et communautaires. On retrouve ici la plateforme dédiées aux médias partenaires Discover, la carte collaborative Snap Map et les Stories publiques des médias, des marques et des influenceurs.



Les contenus sont éditorialisés par un algorithme et vérifiés par des employés de Snapchat dans l'objectif de les faire correspondre aux goûts des utilisateurs. L'onglet Discover accueillera bientôt des contenus vidéos, déjà expérimentés aux États-Unis, en plus des publications écrites actuelles. Les influenceurs devraient également gagner en visibilité l'an prochain.



La mise à jour de Snapchat est déployée à partir du 29 novembre auprès d'une poignée d'utilisateurs. Elle sera généralisée dans les prochaines semaines.